Dva izvrsna outfita: Kate Hudson očarala je ovim haljinama, koja vam je bolja?

Kate Hudson pokazala je kako se nepogrešivo kombinira elegancija i zabava - od raskošne crvene haljine na crvenom tepihu dodjele nagrada BAFTA-e do blistavog afterparty izdanja koje oduzima dah

Kate Hudson je na 79. dodjeli nagrada BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) demonstrirala svoj nepogrešiv osjećaj za stil kroz dva pamtljiva modna izdanja: jedno na crvenom tepihu i drugi, genijalan outfit na afterpartyju u londonskom klubu "Tramp".

Profimedia

Na crvenom tepihu glumica je plijenila pažnju u elegantnoj crvenoj haljini s potpisom modne kuće Prada. Njezina pojava bila je detaljno stilizirana, uključujući pomno odabran nakit, a sama haljina istaknula se kao jedan od najupečatljivijih komada večeri.

Profimedia

Nakon službene ceremonije, za slavlje je odabrala glamuroznu kombinaciju koja spaja sjaj i klasiku. Glavnu ulogu imala je duga, tamnosmeđa maksi haljina posuta šljokicama, s dubokim dekolteom u bustier stilu.

Profimedia

Preko ramena je nonšalantno prebacila klasični dugi kaput boje devine dlake, stvarajući sofisticiran kontrast.

Profimedia

Cjelokupno elegantno večernje izdanje zaokružila je modnim dodacima: dugim, upečatljivim zlatnim naušnicama i malom crnom clutch torbicom. Zvijezda je proslavu napustila u ranim jutarnjim satima u društvu partnera Dannyja Fujikawa.