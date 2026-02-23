Dva izvrsna outfita: Kate Hudson očarala je ovim haljinama, koja vam je bolja?
Kate Hudson je na 79. dodjeli nagrada BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) demonstrirala svoj nepogrešiv osjećaj za stil kroz dva pamtljiva modna izdanja: jedno na crvenom tepihu i drugi, genijalan outfit na afterpartyju u londonskom klubu "Tramp".
Na crvenom tepihu glumica je plijenila pažnju u elegantnoj crvenoj haljini s potpisom modne kuće Prada. Njezina pojava bila je detaljno stilizirana, uključujući pomno odabran nakit, a sama haljina istaknula se kao jedan od najupečatljivijih komada večeri.
Nakon službene ceremonije, za slavlje je odabrala glamuroznu kombinaciju koja spaja sjaj i klasiku. Glavnu ulogu imala je duga, tamnosmeđa maksi haljina posuta šljokicama, s dubokim dekolteom u bustier stilu.
Preko ramena je nonšalantno prebacila klasični dugi kaput boje devine dlake, stvarajući sofisticiran kontrast.
Cjelokupno elegantno večernje izdanje zaokružila je modnim dodacima: dugim, upečatljivim zlatnim naušnicama i malom crnom clutch torbicom. Zvijezda je proslavu napustila u ranim jutarnjim satima u društvu partnera Dannyja Fujikawa.