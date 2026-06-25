Kate Hudson 'uhvaćena' kako ljubi Javiera Bardema - u savršenoj ljetnoj kombinaciji

Američka glumica Kate Hudson poznata je po izvrsnom modnom ukusu, a u ovoj kombinaciji osvaja na prvi pogled. Kate (47) godina snimljena je u New Yorku na snimanju novog filma, "Hello & Paris", kako snima scenu s kolegom Javierom Bardemom. Osim prizora njihova poljupca, pažnju privlači i Katein outfit koji je savršen za ljetne večeri: lagana cvjetna haljina, šal za pokrivanje ramena kada zahladi i slingback sandale s otvorenim prstima koji su potpuni hit.

Profimedia

U ovom izdanju glumica odiše nenametljivim, ljetnim chicom s dozom opuštene elegancije. Kosu nosi raspuštenu, s blagim prirodnim valovima i minimalno stiliziranim izgledom koji naglašava njezinu ležernu estetiku.

Make-up djeluje svježe i nenametljivo, s naglaskom na prirodan ten i blistav izgled. Od modnih dodataka izabrala je diskretnu torbicu neutralne boje koja se lijepo slaže uz sandale. Cijeli look je savršen spoj opuštenog stila i ženstvene elegancije.

Profimedia

Radnja novog filma prati naizgled nespojivi par: neovisnu arhitekticu krajobraza i uspješnog, ali krizom pogođenog romanopisca. Njihov prvi susret u Parizu postaje temelj za neobičnu vezu koja se razvija na daljinu. Kroz transatlantsku razmjenu knjiga i recepata, dvoje stranaca postupno se upoznaju i zaljubljuju, otkrivajući da je jedina stvar teža od samoće - odabrati ne biti sam. Ovim filmom obećan je povratak toplim pričama u stilu nezaboravnih klasika poput "Romansa u Seattleu" i "Kad je Harry sreo Sally".