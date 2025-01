Misliš li da je vrijeme za uređenje garderobe? Imamo 7 praktičnih savjeta

Je li došlo vrijeme da se posvetiš svojoj garderobi? Naravno! Ne moraš čekati proljeće da se upustiš u ovu avanturu. Pospremanje ormara preporučuje se napraviti barem dvaput godišnje - početkom proljeća te na kraju ljeta. Tako možeš osvježiti svoju garderobu, napraviti reda i izbaciti sve one stvari koje više nemaju nikakvu funkciju. Odjeću koju više ne nosiš možeš donirati ili pak prodati.

Kako urediti walk in ormar?

Ako imaš dovoljno prostora, zašto ne bi napravila walk in ormar? Zvuči luksuzno i komplicirano, no sve što ti treba je prostor koji se nadovezuje na spavaću sobu i malo kreativnosti.

Za početak, manje prostora ne znači manje opcija. Postoji niz koraka koje možeš poduzeti da maksimiziraš na prostoru svoje walk in garderobe. Jedna od stvari je korištenje kliznih vrata umjesto klasičnih vrata na otvaranje. Ovako ne samo da ćeš uštedjeti na prostoru nego ćeš i lakše doći do predmeta koje tražiš.

Druga opcija je da uštediš na prostoru tako da ideš u vis. Ako imaš visoke stropove, tvoja garderoba ne mora biti samo na jedan kat. Investiraj u sklopive ljestve i stvari koje ne nosiš često, poput šešira, marama ili šalova, pospremi na gornje police ormara. Ovako se nećeš morati penjati svaki put kad želiš obući nešto, ali ako imaš dodatnog vremena da se potrudiš za outfit, osjećat ćeš se otmjeno.

Vješalice su definitivno spas u walk in ormarima, ali razmisli koliko stvari ćeš držati na njima. Ovdje definitivno ulaze haljine, jakne, poneke bluze ili sakoi, no što s hlačama na crtu ili suknjama? Njih možeš također staviti na vješalice, no za uštedu prostora razmisli i o nekoliko ladica i predmetima koje možeš držati u njima.

Na posljetku - cipele. Definitivno će ti trebati poseban ormar samo za njih, no kakav? Visoki stropovi tu će ti dobro doći jer pojedine cipele možeš složiti u kutije i tako ih skladištiti, ali ako nemaš taj luksuz, no imaš velik budžet, trebaš se poigrati na drugačiji način. Rotirajući ormari, posebno za torbice i obuću, su spas za male prostore. Osim što ćeš imati sve na jednom mjestu, možeš se poigrati i po veličini polica za npr čizme ili cipele specifičnijeg oblika.

Kako organizirati ormar i osvježiti garderobu?

Ako ti financije i manjak prostora trenutačno ne dopuštaju walk in ormar, uzmi si kao obavezu organizirati svoj ormar u spavaćoj sobi. Ako ti odjeća samo pada s polica kad otvoriš vrata ili ne znaš ni što sve imaš unutra, vrijeme je za akciju! S dolaskom toplijih dana savršeno je vrijeme da osvježiš svoju garderobu i napraviš malo reda. Ne brini, ne trebaš trošiti bogatstvo – uz nekoliko trikova možeš izvući maksimum iz onog što već imaš. Idemo redom!

Kreni s pospremanjem ormara

Prvo što trebaš napraviti je izvaditi svu odjeću iz ormara. Zvuči kaotično, ali vjeruj mi – kad sve pregledaš, bit će ti lakše odlučiti što ide gdje. Organiziraj sezonsku odjeću - što trenutačno ne nosiš uredno pospremi sa strane, a ostatak posloži da ti je pregledno i na dohvat ruke. Možda imaš odjeću koju već godinama ne nosiš? Izdvoji je i razmisli o doniranju ili poklanjanju. Uz to, posloži stvari po bojama ili kategorijama – majice s majicama, haljine s haljinama. Na kraju ćeš se osjećati organizirano i spremno za nove modne pothvate.

Igraj se uzorcima

Igra uzorcima je uvijek zanimljiva ideja. Cvjetni uzorci, točkice, prugice – ove sezone sve prolazi. Na primjer, prugasta majica s cvjetnom suknjom može izgledati šik. Ako nisi sigurna kako krenuti, počni s jednom bojom koja se ponavlja u oba uzorka. Tako će kombinacija izgledati skladno, a ne napadno. Pazi samo da ne pretjeraš – previše uzoraka može izgledati neuredno. Isprobaj nešto novo ispred ogledala, tko zna, možda otkriješ kombinaciju koja će te oduševiti.

Traži inspiraciju online

Jesi li već zavirila na Pinterest ili Instagram? Te su platforme pravo blago kad tražiš ideje za nove kombinacije. Pinterest je super ako voliš slagati "mood boardove" – možeš složiti cijelu kolekciju ideja za proljetne outfite. Instagram je odličan za praćenje modnih influenserica i njihovih trikova. Imaš li neku omiljenu fashionisticu? Pogledaj kako ona kombinira boje, uzorke i modne dodatke. Ne zaboravi TikTok – tamo često pronađeš praktične savjete za slaganje outfita ili čak za preuređivanje stare odjeće. Inspiracija je svuda oko tebe, samo trebaš malo vremena za istraživanje.

Svrati u second hand trgovine

Ako ti se čini da ti u ormaru ipak fali neki komad, second hand trgovine su prava stvar. Imaš li neku u blizini? Tamo možeš pronaći odlične, očuvane stvari po povoljnim cijenama. Ponekad je potrebno malo strpljenja jer nije sve uvijek na prvu savršeno posloženo. Ali, kad pronađeš neki jedinstveni komad – taj osjećaj je nenadmašan! Također, kupovinom u second hand trgovinama činiš nešto dobro za okoliš, jer smanjuješ modni otpad. I, tko zna, možda naletiš na vintage blago koje će biti totalno u trendu.

Obnovi ono što već imaš

Pogledaj još jednom svoju garderobu i razmisli – možeš li neki komad nositi na novi način? Na primjer, haljina bez naramenica može postati suknja ako na nju dodaš majicu ili jaknicu. Maksi suknja može postati cool šal za svježije proljetne večeri. Imaš li stare traperice koje su ti dosadile? Skrati ih u šorc ili dodaj zakrpe i detalje. Nemoj se bojati biti kreativna – male preinake mogu u potpunosti osvježiti tvoj ormar. Osim toga, preuređivanje stare odjeće zna biti i zabavno!

Prodaj odjeću koju ne nosiš

Što će ti odjeća koja samo stoji i skuplja prašinu? Danas postoje brojne aplikacije i stranice na kojima možeš prodati rabljenu odjeću. Imaš li neku stvar koja ti je još u odličnom stanju, ali je nikad ne nosiš? Prodaj je i zaradi nešto sa strane! Osim što ćeš osloboditi prostor u ormaru, dobit ćeš malo dodatnog novca za ono što ti stvarno treba.

Nauči šivati

Zvuči kao veliki korak, ali šivanje je zapravo vrlo jednostavno kad uhvatiš osnove. Osim toga, omogućuje ti da imaš potpuno jedinstvene komade koji će biti baš po tvom guštu. Možeš početi s malim preinakama, poput skraćivanja hlača ili dodavanja detalja na majicu. Kad se malo izvježbaš, tko zna, možda završiš s potpuno unikatnim komadima u ormaru. Šivanje je također super hobi – smiruje, kreativno je i korisno.

