Second hand shopovi u Zagrebu. Evo gdje pronaći dizajnerske i vintage krpice

Istinske ljubiteljice mode znaju ovu tajnu: ponekad se najbolji komadi mogu pronaći u second hand shopu. Ne samo da ćeš odjećom iz second hand shopa svoje outfite učinit originalnima, nego možeš pronaći i inače skupe dizajnerske komade po nevjerojatno pristupačnoj cijeni. Zato se stvarno isplati s vremena na vrijeme obići zagrebačke second hand shopove – trendseterice se kunu u to kako upravo na ovakvim mjestima nerijetko imaju "najbolje ulove".

Oni koji redovito posjećuju second hand shopove i ne podržavaju brzu modu, znaju da ponekad treba biti strpljiv i uložiti više vremena u potragu, ali time će veći biti osjećaj zadovoljstva kad naiđu na neku originalnu krpicu u koju se zaljube na prvi pogled. U second hand shopovima, kojih je u Zagrebu sve više, nudi se baš sve, od cipela i torbi do trendi blejzera i svečanih haljina. Uroni u svijet second hand shopa i obnovi svoju garderobu na kreativan način koji ujedno podržava i zero waist politiku.

Evo našeg malog vodiča - donosimo ti popis mjesta u Zagrebu koja svakako trebaš obići (ili potražiti na webu):

Dizajnerski second hand shop Zagreb

Industrija u Vlaškoj 45

U ovom dizajnerskom second hand shopu moguće je pronaći komade s potpisom od traperica do kaputa i jakni, ali i pletivo te razne modne dodatke. Povremeno komade koje imaju u trenutačnoj ponudi objavljuju na svom Instagram profilu, što je praktično jer tako možda sasvim slučajno nabasaš na neki zanimljiv komad za koji ćeš odmah znati da ga jednostavno moraš imati u ormaru.

Second hand Ivona u Primorskoj 1

Na križanju Ilice i Primorske manje je poznat mali dizajnerski second hand shop koji izvana ne izgleda kao nešto posebno, ali čim uđeš ostat ćeš ugodno iznenađena time što se sve ovdje može naći. Od jakni do cipela s dizajnerskim potpisom, sasvim ćeš sigurno iz ovog zagrebačkog second hand shopa izaći s nekim novim - starim komadom za koji ćeš dobiti brojne komplimente.

Ma Mode u Maksimirskoj 80

Još jedan kvadraturom mali zagrebački second hand shop skriva velika iznenađenja – naime, ponuda se sastoji od komada koje nabavljaju iz Belgije, sve redom visoko kvalitetnih materijala i skupljih brendova, od IKKS do La Fée Maraboutée.

Textile House na više od 10 lokacija

Od Maksimirske do Savske ceste, ovaj lanac zagrebački second hand shop ima više lokacija po cijelom gradu, a vrlo je popularan jer ima zaista bogatu ponudu rabljene odjeće. U ovom second hand shopu pronaći ćeš vintage, highstreet i dizajnerske komade. Odlično je što redovito nadopunjavaju ponudu, a prije toga sve što je ostalo stavljaju na lude popuste te je moguće obnoviti cijelu garderobu po svega nekoliko eura.

Vintage second hand shop Zagreb

London Text u Ilici 126

Ako si ljubiteljica estetike 80-tih onda ti je ovo mjesto vrlo vjerojatno već dobro poznato – London Text je vintage second hand shop u kojem ćeš, na primjer, naći kožne komade u vojnom i motorističkom stilu. Sva je odjeća u iznenađujuće dobrom stanju pa se zapravo i ne razlikuje od novih komada. Cijene su nešto veće, ali tko želi visoku kvalitetu, izdvojit će i više novca.

Ulični Ormar u Jurišićevoj 16

Posjet ovom prekrasno uređenom vintage second hand shopu jedinstveno je iskustvo pa je popularan i među turistima. Osim što je zanimljiv za razgledavanje, u ovom se šik second handu uvijek mogu naći ženski vintage i retro komadi, kao i razni modni dodaci. Ulični ormar dobro je poznat svima koje vole kreativne i originalne outfite i otkačene modne detalje.

La Roba – Premium Second-Hand Store u Ozaljskoj 144

Raj za sve ljubiteljice retro i pin-up stila nalazi se na zagrebačkoj Trešnjevci. Vintage Second hand shop La Roba nudi isključivo žensku odjeću koja pristiže iz cijele Europe, a fokus stavlja na vintage stilove. Ovdje se mogu pronaći retro komadi iz doba bivše Jugoslavije, kao i modne detalje koji su prava rijetkost. La Roba nerijetko organizira posebne rasprodaje što je razlog više za posjetiti ovaj unikatni second hand shop.

Mango Sticky Rice Vintage u Ulici kneza Ljudevita Posavskog 15

U ovom vintage second handu simpatičnog naziva i ugodne atmosfere pronaći ćeš prekrasne rabljene komade u izvrsnom stanju, ali u ponudi imaju i ukrase za dom te knjige. Ovaj second hand shop ističe se po tome što stavlja naglasak na sporu modu i održivost pa se u Mango Sticky Rice Vintageu redovito promovira neki drugi slow-fashion brend ili se izlažu radovi mladih dizajnera.

Online Second hand shop Zagreb