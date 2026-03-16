Jessie Buckley u Chanelu ispisala povijest: Trijumf na Oscarima u haljini nadahnutoj Grace Kelly

Buckley je ovom pobjedom ispisala povijest postavši prva Irkinja koja je osvojila Oscar u kategoriji za najbolju glavnu žensku ulogu, a pritom je došla i na listu najbolje odjevenih zvijezda na 98. dodjeli Oscara

Na crvenom tepihu 98. dodjele Oscara irska glumica Jessie Buckley pojavila se u izdanju koje je istovremeno odisalo snagom i elegancijom starog Hollywooda. Kao apsolutna favoritkinja večeri za ulogu u filmu "Hamnet", za koju je očekivano i osvojila Oscar za najbolju žensku glavnu ulogu, Buckley je došla u ružičasto-crvenoj Chanelovoj haljini i oduševila modne kritičare.

Za najvažniju večer u sezoni nagrada, Buckley i njezina stilistica Danielle Goldberg odabrale su kreaciju koja je više od obične haljine. Riječ je o umjetničkom djelu s potpisom kreativnog direktora Chanela, Matthieua Blazyja.

Gornji dio haljine je crveni satenski korzet spuštenih ramena, dok se od struka spuštala raskošna, dugačka suknja od nježnoružičastog šifona, boje koju modni znalci opisuju kao "baletna papučica".

Ovaj modni odabir nije bio slučajan. Haljina je bila izravan omaž legendarnoj kreaciji koju je Grace Kelly nosila na dodjeli Oscara 1956. godine, kada je i sama osvojila zlatni kipić. Sedamdeset godina kasnije, Buckley je na moderan način oživjela bezvremensku eleganciju, upotpunivši izgled decentnim Chanelovim dijamantnim nakitom i klasičnim crvenim ružem. Bio je to potez koji je pokazao samopouzdanje i poštovanje prema povijesti filmske umjetnosti.

Buckley je ovom pobjedom ispisala povijest postavši prva Irkinja koja je osvojila Oscar u kategoriji za najbolju glavnu žensku ulogu. U emotivnom govoru zahvalila je redateljici Chloé Zhao, kolegi Paulu Mescalu te svojoj obitelji, istaknuvši važnost priča o ženama koje se bore i stvaraju unatoč svim preprekama. Njezina uloga Agnes Shakespeare u filmu "Hamnet" donijela joj je pohvale kritike i pobjede na Zlatnim globusima i nagradama BAFTA, a Oscar je bio kruna izvanredne sezone.