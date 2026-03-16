Oscar 2026.: Najbolji film je 'Jedna bitka za drugom', Jessie Buckley najbolja glumica

Film 'Jedna bitka za drugom' osvojio je ukupno šest nagrada, a Buckley je svojom pobjedom ušla u povijest kao prva irska glumica koja je osvojila Oscar

U Los Angelesu održana je 98. po redu dodjela nagrada Akademije filmskih umjetnosti i znanosti, a večer je obilježio trijumf filma "Jedna bitka za drugom" redatelja Paula Thomasa Andersona, koji je osvojio šest zlatnih kipića, uključujući i onaj najprestižniji, za najbolji film. Kroz glamuroznu ceremoniju u kazalištu Dolby, koju je drugu godinu zaredom vodio komičar Conan O'Brien, proslavljena su najveća filmska ostvarenja iz 2025. godine, a večer je donijela i nekoliko povijesnih trenutaka te jednu potpuno novu natjecateljsku kategoriju.

Film "Jedna bitka za drugom" (One Battle After Another) potvrdio je status favorita i dominirao večeri. Uz nagradu za najbolji film, Paul Thomas Anderson kući je odnio i Oscar za najbolju režiju te za najbolji adaptirani scenarij, temeljen na romanu "Vineland" Thomasa Pynchona. Ovo su prvi Oscari za cijenjenog redatelja nakon čak jedanaest prethodnih nominacija. Uspjeh filma zaokružili su veterani glumišta; Sean Penn, koji se nije pojavio na dodjeli, osvojio je svog trećeg Oscara, ovaj put za najbolju sporednu mušku ulogu, dok je Amy Madigan proglašena najboljom sporednom glumicom za ulogu u filmu "Weapons". Za Madigan je ovo bila večer za pamćenje, s obzirom na to da je prethodnu nominaciju u istoj kategoriji imala davne 1986. godine.

Film "Jedna bitka za drugom" ušao je u povijest i osvajanjem prvog Oscara ikad dodijeljenog u kategoriji za najbolji casting, koji je pripao Cassandri Kulukundis. Film je nagrađen i u kategoriji najbolje montaže, čime je zaokružio svoju impresivnu pobjedničku večer sa šest kipića.

Iako je ušao u ceremoniju s rekordnih šesnaest nominacija, žanrovski film "Grešnici" (Sinners) na kraju je osvojio četiri važne nagrade. Michael B. Jordan osvojio je svoj prvi Oscar za najboljeg glavnog glumca, oduševivši Akademiju svojom dvostrukom ulogom braće blizanaca. Redatelj i scenarist filma, Ryan Coogler, također je osvojio svoj prvi zlatni kipić za najbolji originalni scenarij. Ipak, najznačajniji trenutak za ekipu "Grešnika", ali i za povijest Oscara, dogodio se u kategoriji najbolje fotografije. Autumn Durald Arkapaw postala je prva žena u povijesti dodjele koja je osvojila nagradu u toj kategoriji, što je pozdravljeno ovacijama publike. Četvrtu nagradu filmu donio je skladatelj Ludwig Göransson za najbolju originalnu glazbu.

U kategoriji najbolje glavne glumice slavila je irska glumica Jessie Buckley za ulogu Agnes Shakespeare u filmu "Hamnet", čime je postala prva Irkinja s Oscarom u toj kategoriji.

Tehničke nagrade i ostali pobjednici večeri

U tehničkim kategorijama istaknuo se film "Frankenstein" redatelja Guillerma del Tora, koji je osvojio tri nagrade: za najbolju scenografiju, najbolju kostimografiju te najbolju šminku i frizuru. Animirani hit "K-pop: Lovci na demone" (K-Pop Demon Hunters) osvojio je Oscara za najbolji dugometražni animirani film, a njegova pjesma "Golden" proglašena je najboljom originalnom pjesmom, što je ujedno i prva K-pop pjesma koja je osvojila tu nagradu. Norveška je slavila u kategoriji najboljeg međunarodnog filma zahvaljujući ostvarenju "Sentimentalna vrijednost" (Sentimental Value), dok je nagrada za vizualne efekte očekivano pripala blockbusteru "Avatar: Vatra i pepeo". Jedno od većih iznenađenja večeri dogodilo se u kategoriji najboljeg dokumentarnog filma, gdje je pobjedu odnio film "Gospodin Nitko protiv Putina" (Mr. Nobody Against Putin), čiji su autori održali snažan politički govor. Zanimljivost večeri bio je i rijedak slučaj izjednačenog rezultata u kategoriji najboljeg kratkometražnog igranog filma, gdje su nagradu podijelili filmovi "Pjevači" i "Dvoje ljudi razmjenjuje slinu".

Ovogodišnja dodjela potvrdila je status nekih filmskih velikana, ali i otvorila vrata novim povijesnim prekretnicama. Bila je to večer koja je slavila raznolikost filmskih priča i talenata, od velikih studijskih produkcija do nezavisnih dragulja koji su pronašli svoj put do najveće svjetske pozornice.