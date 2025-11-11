Besprijekoran jesenski look: Lidija Lešić pokazala kako se nosi oversize šal

Poznata hrvatska influencerica i poduzetnica ponovno je oduševila svoje pratitelje - najnovijom objavom na Instagramu potvrdila je status jedne od najbolje odjevenih Hrvatica

Lidija Lešić, hrvatska influencerica i poduzetnica, u objavi pod naslovom "New week, New Fit" ("Novi tjedan, nova kombinacija"), Lidija pozira u elegantnom jesenskom izdanju. Odjevena u dugi crni kaput, zvijezda njezine kombinacije je masivni pleteni šal svijetle boje koji daje dozu topline i profinjenosti.

Cjelokupni dojam zaokružila je modernim sunčanim naočalama te zanimljivim odabirom obuće – smeđim salonkama s točkastim čarapama, detaljem koji pokazuje njezinu hrabrost i osjećaj za modnu igru. S kavom u ruci, Lidija odaje dojam urbane i zaposlene žene koja s lakoćom spaja udobnost i visoku modu.

Ovaj stil savršeno se uklapa u estetiku koju Lešić njeguje, a koju opisuje kao sportsku eleganciju s dozom sofisticiranosti. Kao osnivačica brenda "My Choice", koji se temelji na održivim i ručno rađenim komadima, Lidija često promovira ljubav prema jedinstvenim, kvalitetnim materijalima. Nakon uspješnog radnog ljeta, ova objava pokazuje da i u jesenskim danima ostaje vjerna svom prepoznatljivom modnom izričaju.

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje. Komentari poput "predivno", "Divota" i "Loooove it" preplavili su objavu, potvrđujući da je Lidija ponovno pogodila s odabirom.

Lidija Lešić još je jednom dokazala zašto slovi za modnu ikonu, a njezina posljednja kombinacija zasigurno će poslužiti kao inspiracija mnogima za hladnije dane koji su pred nama.