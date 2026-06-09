Jedna haljina, bezbroj pogleda: Dama sa špice pogodila je savršenu ljetnu formulu

Bijela haljina, dizajnerska torbica i efektne natikače s bisernim detaljima spojili su eleganciju, ženstvenost i suvremeni luksuz u kombinaciju koja nije mogla proći nezapaženo na zagrebačkoj špici

Zagrebačka špica ponovno je ponudila mnoo modnih inspiracija, a među njima se posebno istaknula atraktivna dama koja je odabrala bezvremensku kombinaciju u bijeloj boji. Njezin outfit dokaz je da ponekad upravo jednostavnost ostavlja najsnažniji dojam. Fotografije je i ove subote eksluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.

Bijela haljina kao zvijezda outfita

Glavni adut ovog izdanja svakako je ženstvena bijela midi haljina luksuznog australskog brenda Zimmermann. Riječ je o modelu Wonderland Corset, koji spaja romantiku i eleganciju kroz strukturirani korzet te upečatljive 3D cvjetne detalje na naramenicama. Lepršava suknja A-kroja dodatno naglašava dojam lakoće, zbog čega je ova haljina idealan izbor za vruće gradske dane.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Minimalistički dodaci s maksimalnim učinkom

Uz tako efektan komad, modni dodaci morali su biti pažljivo odmjereni. Dama je odabrala elegantnu crnu strukturiranu torbicu Armani Exchange Jane, čiji su zaštitni znak gornje ručke i dekorativni lokot sa zlatnim detaljima. Upravo je taj kontrast između romantične bijele haljine i sofisticirane crne torbe cijelom outfitu dao modernu notu. Diskretan nakit i elegantan sat zaokružuju styling bez nepotrebnog pretjerivanja.

Sunčane naočale i frizura koje podižu cijeli look

Predimenzionirane sunčane naočale s lagano geometrijskim okvirom ovom su izdanju dale dozu glamura. Riječ je o detalju koji svakom outfitu može pružiti luksuzan prizvuk, a ovdje se savršeno uklopio u sofisticiranu estetiku cijele kombinacije. Visoki zaglađeni rep dodatno ističe crte lica i doprinosi urednom, dotjeranom dojmu. Upravo ovakve jednostavne frizure često najbolje funkcioniraju uz romantične haljine jer omogućuju da odjevna kombinacija ostane u prvom planu.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Detalji koji podižu kombinaciju

Look je upotpunila obućom koja prati estetiku tihog luksuza - minimalističkim natikačama s prozirnim remenčićima ukrašenima nizovima bisernih aplikacija. Ovaj suptilan, ali efektan detalj dodatno je naglasio ženstvenost i profinjenost cijelog stylinga.