Svi gledaju u Heidi Klum: U crnom izdanju od 2.000 dolara pokazala kako se to radi nakon 50.

Ono što ovu kombinaciju čini posebnom jest upravo njezina jednostavnost - crna boja, čiste linije i jedan statement komad bili su dovoljni da stvori efektan i elegantan look. I dok mnogi nakon pedesete biraju sigurnije modne opcije, Heidi Klum dokazuje suprotno – stil je stvar stava, a ona ga itekako ima

Njemačka manekenka i televizijska zvijezda Heidi Klum još je jednom dokazala da stil ne poznaje godine. Poznata po svojim odvažnim i često ekscentričnim modnim izborima, ovaj put odlučila se za nešto smireniji, ali ništa manje upečatljiv look - i ponovno ostavila bez daha.

U New Yorku se pojavila u elegantnoj crnoj kombinaciji australskog dizajnera Tonija Maticevskog, koja je savršeno naglasila njezinu figuru i sofisticirani stil. Iako je cijeli outfit privlačio poglede, posebnu pažnju ukrao je top bez naramenica s neobičnim, skulpturalnim volanima pod nazivom “Mozart”.

Riječ je o komadu koji nije samo vizualno dojmljiv, već i poprilično luksuzan - donedavno se prodavao po cijeni većoj od 2.000 dolara. No, za Heidi to očito nije prepreka kada je riječ o vrhunskom modnom izrazu. Uparen s elegantnim crnim hlačama po mjeri, ovaj je look pokazao njezinu sposobnost da s lakoćom nosi i avangardne komade.

Heidi je još jednom pokazala kako se modom može istaknuti bez pretjerivanja, ali s puno samopouzdanja.