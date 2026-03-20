Svi gledaju u Heidi Klum: U crnom izdanju od 2.000 dolara pokazala kako se to radi nakon 50.
Njemačka manekenka i televizijska zvijezda Heidi Klum još je jednom dokazala da stil ne poznaje godine. Poznata po svojim odvažnim i često ekscentričnim modnim izborima, ovaj put odlučila se za nešto smireniji, ali ništa manje upečatljiv look - i ponovno ostavila bez daha.
U New Yorku se pojavila u elegantnoj crnoj kombinaciji australskog dizajnera Tonija Maticevskog, koja je savršeno naglasila njezinu figuru i sofisticirani stil. Iako je cijeli outfit privlačio poglede, posebnu pažnju ukrao je top bez naramenica s neobičnim, skulpturalnim volanima pod nazivom “Mozart”.
Riječ je o komadu koji nije samo vizualno dojmljiv, već i poprilično luksuzan - donedavno se prodavao po cijeni većoj od 2.000 dolara. No, za Heidi to očito nije prepreka kada je riječ o vrhunskom modnom izrazu. Uparen s elegantnim crnim hlačama po mjeri, ovaj je look pokazao njezinu sposobnost da s lakoćom nosi i avangardne komade.
Heidi je još jednom pokazala kako se modom može istaknuti bez pretjerivanja, ali s puno samopouzdanja.