Heidi Klum zrači u profinjenoj maslinastoj haljini koju svi želimo u ormaru

Heidi Klum ne prestaje oduševljavati svojom modnom svestranošću. Njezina sposobnost da se s lakoćom prebacuje iz raskošnih večernjih haljina u profinjeni dnevni stil samo potvrđuje njezin status istinske modne ikone koja zna kako svaki izlazak pretvoriti u trenutak za pamćenje

Samo dva dana nakon što je zablistala u čak dva glamurozna izdanja na dodjeli Oscara, Heidi Klum ponovno se našla u centru pažnje. No, ovoga puta crveni tepih zamijenila je užurbanim ulicama New Yorka, a raskošne toalete jednostavnom, ali nevjerojatno efektnom haljinom koja dokazuje da je ponekad manje zaista više. Njemački supermodel i voditeljica pokazala je kako se s dozom samopouzdanja i pomno odabranim detaljima može kreirati besprijekoran poslovni izgled.

Savršen odabir za Dan svetog Patrika

U utorak, 17. ožujka, Heidi je snimljena u New Yorku u pripijenoj midi haljini maslinasto zelene boje s potpisom dizajnerice Ronny Kobo. Elegantan kroj dugih rukava, s nabranom suknjom, asimetričnim rubom i trendi spuštenim strukom, savršeno je istaknuo njezinu besprijekornu figuru u 52. godini. S obzirom na to da se upravo na taj dan slavio Dan svetog Patrika, odabir zelene boje zasigurno nije bio slučajan, već suptilan i promišljen modni potez.

Profimedia

Cjelokupno izdanje zaokružila je klasičnim crnim štiklama i strukturiranom crnom torbicom s kratkom ručkom. Sportskim sunčanim naočalama dodala je dozu opuštenosti, dok su upečatljivi zlatni detalji, poput luksuzne "lariat" ogrlice i nekoliko nanizanih prstenova, dali konačan pečat elegancije.

Profimedia

Stil inspiriran koktelom

Modni komentatori odmah su njezin izgled opisali kao nadahnut popularnim koktelom, takozvanim "dirty martinijem", aludirajući na maslinastu boju i sofisticiranost koju odiše. Ovaj potez dokazuje kako monokromatski, jednobojni outfiti mogu biti iznimno profinjeni i prikladni za poslovne prilike, bez potrebe za suvišnim detaljima ili uzorcima.