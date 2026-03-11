Nitko kao Heidi Klum: Ovakvu kreaciju nitko drugi ne bi se usudio nositi

Dok snima novu sezonu popularnog showa 'Project Runway', jedna od najuspješnijih supermodela koristi svaku priliku da zagolica maštu javnosti, a njezin posljednji izlazak iz hotela na Manhattanu bio je upravo to - čista modna provokacija

Newyorške ulice odavno su navikle na modne spektakle, no malo tko ih pretvara u osobnu pistu s toliko samopouzdanja kao Heidi Klum. Slavna manekenka i televizijska voditeljica još je jednom dokazala da za nju ne postoje modna pravila, pojavivši se u kombinaciji o kojoj se odmah počelo pričati

Rukavi koji su ukrali svu pažnju

U pratnji dizajnera i mentora u showu, Christiana Siriana, koji je često zaslužan za njezine odvažne odabire, Heidi je prošetala u kombinaciji čiji su apsolutni fokus bili predimenzionirani rukavi u potpunosti prekriveni perjem. Njihov volumen i neobična tekstura odmah su potaknuli lavinu komentara na društvenim mrežama, gdje su ih duhovito uspoređivali s navijačkim pom-pom lopticama, pa čak i s pilećim krilcima.

Profimedia

Bio je to još jedan trenutak koji potvrđuje da Klum modu shvaća kao igru i performans. Dok bi se mnogi ustručavali odjenuti nešto toliko ekstravagantno, ona to nosi s lakoćom, pretvarajući potencijalni modni promašaj u izjavu o stilu. Ovaj outfit savršeno se uklapa u niz njezinih nedavnih pojavljivanja, gdje redovito bira komade koji balansiraju na granici visoke mode i kostimografije.

Profimedia

Svojim stilom, koji ne poznaje kompromise, Heidi Klum još jednom poručuje da je moda prije svega zabava. Bilo da se radi o asimetričnoj haljini s perjem ili o rukavima koji prkose gravitaciji, jedno je sigurno: ona ostaje ikona koja se ne boji riskirati i koja zna kako privući pozornost.