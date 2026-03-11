403 Forbidden

Moda
MODA KAO IGRA

Nitko kao Heidi Klum: Ovakvu kreaciju nitko drugi ne bi se usudio nositi

Ana Ivančić
11. ožujka 2026.
Nitko kao Heidi Klum: Ovakvu kreaciju nitko drugi ne bi se usudio nositi
Profimedia
Dok snima novu sezonu popularnog showa 'Project Runway', jedna od najuspješnijih supermodela koristi svaku priliku da zagolica maštu javnosti, a njezin posljednji izlazak iz hotela na Manhattanu bio je upravo to - čista modna provokacija

Newyorške ulice odavno su navikle na modne spektakle, no malo tko ih pretvara u osobnu pistu s toliko samopouzdanja kao Heidi Klum. Slavna manekenka i televizijska voditeljica još je jednom dokazala da za nju ne postoje modna pravila, pojavivši se u kombinaciji o kojoj se odmah počelo pričati

Rukavi koji su ukrali svu pažnju

U pratnji dizajnera i mentora u showu, Christiana Siriana, koji je često zaslužan za njezine odvažne odabire, Heidi je prošetala u kombinaciji čiji su apsolutni fokus bili predimenzionirani rukavi u potpunosti prekriveni perjem. Njihov volumen i neobična tekstura odmah su potaknuli lavinu komentara na društvenim mrežama, gdje su ih duhovito uspoređivali s navijačkim pom-pom lopticama, pa čak i s pilećim krilcima.

Nitko kao Heidi Klum: Ovakvu kreaciju nitko drugi ne bi se usudio nositi
Profimedia

Bio je to još jedan trenutak koji potvrđuje da Klum modu shvaća kao igru i performans. Dok bi se mnogi ustručavali odjenuti nešto toliko ekstravagantno, ona to nosi s lakoćom, pretvarajući potencijalni modni promašaj u izjavu o stilu. Ovaj outfit savršeno se uklapa u niz njezinih nedavnih pojavljivanja, gdje redovito bira komade koji balansiraju na granici visoke mode i kostimografije.

Nitko kao Heidi Klum: Ovakvu kreaciju nitko drugi ne bi se usudio nositi
Profimedia

Svojim stilom, koji ne poznaje kompromise, Heidi Klum još jednom poručuje da je moda prije svega zabava. Bilo da se radi o asimetričnoj haljini s perjem ili o rukavima koji prkose gravitaciji, jedno je sigurno: ona ostaje ikona koja se ne boji riskirati i koja zna kako privući pozornost.

Pročitajte još o:
Heidi KlumModa
