Jedna haljina, bezbroj prilika: High street modeli do 30 eura koje obožavamo

Pronaći haljinu koja je istovremeno pristupačna, nosiva svaki dan i dovoljno elegantna za posebne prilike zvuči kao izazov, no high street ponuda ove sezone dokazuje suprotno. Izdvojili smo modele do 30 eura koji bez problema prelaze iz ležernih u svečanije kombinacije

Haljina je jedan od onih komada koji u jednom potezu rješava cijeli outfit, a kada uz to dolazi s pristupačnom cijenom, njezina privlačnost postaje još veća. Ovog proljeća high street ponuda dokazuje kako nije potrebno potrošiti mnogo da biste pronašli model koji će izgledati elegantno, moderno i nosivo u različitim prilikama. Haljine iz high street kolekcija postale su pravi modni aduti – dovoljno svestrane za svakodnevne kombinacije, ali i dovoljno profinjene za svečanije trenutke.

Brendovi kao što su H&M, Zara, Sinsay, Reserved i Mohito ove su sezone predstavili niz modela koji spajaju trendi estetiku i praktičnost. U njihovim kolekcijama mogu se pronaći minimalističke slip haljine, romantični modeli s volanima, drapirane haljine, kao i klasične varijante koje se lako transformiraju iz dnevnog u večernji look. Ključ je u jednostavnim krojevima i neutralnim ili nježnim bojama koje omogućuju različite stilske igre.

Za dnevne kombinacije dovoljno je haljinu upariti s tenisicama, ravnim sandalama ili balerinkama te dodati kožnu ili pletenu torbu. Takav outfit djeluje ležerno, ali i dalje promišljeno. S druge strane, ista haljina uz sandale s potpeticom, decentan nakit i strukturiranu torbicu vrlo lako poprima elegantniji karakter, idealan za večere, proslave ili proljetna okupljanja.

Posebno su traženi modeli od laganih materijala poput satena, viskoze i lana, koji osim estetike nude i udobnost tijekom toplijih dana. Midi dužina, suptilni uzorci i diskretni detalji poput vezanja u struku ili laganih nabora dodatno naglašavaju njihovu svestranost. Upravo takvi modeli omogućuju da jedna haljina posluži u više različitih scenarija, bez potrebe za dodatnim ulaganjima.

Haljine iz high street ponude ove sezone potvrđuju kako dobar stil ne ovisi o cijeni, već o pametnom odabiru. Uz malo pažnje pri kupnji, moguće je pronaći modele koji ne koštaju više od 30-ak eura, a koji će jednako dobro funkcionirati u svakodnevnim kombinacijama, ali i u onim svečanijim, što ih čini jednim od najisplativijih modnih izbora proljeća.

H&M - 24,99 €

H&M - 19,99 €

H&M - 24,99 €

Mohito - 17,99 €

Mohito - 29,99 €

Reserved - 27,99 €

Reserved - 29,99 €

Sinsay - 19,99 €

Sinsay - 17,99 €

Sinsay - 14,99 €

Sinsay - 12,99 €

Zara - 29,95 €

Zara - 25,95 €