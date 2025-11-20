Zavjesa ili elegantna haljina ? Kate Hudson iznenadila u prozirno kraljevsko plavoj kombinaciji

Glumica je obula klasične crne sandale na petu s remenčićem, a cijeli look je upotpunila blistavim dijamantnim naušnicama

Američka glumica Kate Hudson pojavila se na premijeri svojeg najnovijeg filma Song Sung Blue, koja je održana u kinu Zoo Palast u Berlinu.

46-godišnja Kate, izgledala je senzacionalno u kraljevsko plavoj prozirnoj haljini. Haljina koja je privukla pažnju imala je odvažan dekolte, dugačke napuhane rukave, naborane detalje na struku, dramatičan izrez na leđima. Njezin prozirni izgled podsjećao je na zavjesu, a kod nje ovakav tip haljina ne viđamo često.

Kate je ispod haljine nosila crni sportski grudnjak i svilene plave hlačice koje su upotpunile look.

Glumica je obula crne sandale na petu s remenčićem, a cijeli look je upotpunila blistavim dijamantnim naušnicama. Frizuru je podigla u neobičnu punđu.