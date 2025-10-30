Hailey Bieber cipelama prekršila staro modno pravilo - je li htjela nešto poručiti?

Hailey je još jednom pokazala da je inovatorica u svakom smislu – ne samo u poslovnom svijetu, već i na crvenom tepihu, gdje samouvjereno postavlja trendove i redefinira modna pravila

Hailey Bieber je ponovno potvrdila svoj status modne ikone na dodjeli nagrada časopisa WSJ. Magazine za inovatore 2025. godine. U njujorškom Muzeju moderne umjetnosti (MoMA) primila je prestižnu nagradu za inovatoricu u svijetu ljepote, a za tu je prigodu odabrala kombinaciju koja je istovremeno slavila njezin prepoznatljiv stil i hrabro prkosila desetljećima starim modnim normama.

Hailey, osnivačica iznimno uspješnog brenda za njegu kože Rhode, proglašena je inovatoricom godine u kategoriji ljepote (Beauty Innovator of 2025). Nagradu joj je uručio Anthony Vaccarello, kreativni direktor modne kuće Saint Laurent i dobitnik iste nagrade u kategoriji mode 2022. godine. Ovo priznanje dolazi kao kruna njezina poslovnog uspjeha, posebice nakon što je prošle godine prodala svoju tvrtku kompaniji e.l.f Cosmetics za impresivnih milijardu dolara, zadržavši poziciju kreativne direktorice. Na pozornici je Bieber zahvalila na časti, dok je njezin suprug Justin Bieber izostao s događaja.

Kožna Saint Laurent haljina

Nakon što njezina smeđa Schiaparelli Haute Couture haljina na nedavnoj gala večeri Akademijinog muzeja nije naišla na opće odobravanje, Hailey se vratila u svoju sigurnu zonu – crnu kreaciju s potpisom Saint Laurenta. Ipak, umjesto klasične male crne haljine, odabrala je nešto oštriji i moderniji pristup.

Njezin outfit, za koji je zaslužna stilistica Dani Michelle, sastojao se od strukturiranog kožnog bustiera s istaknutim patentnim zatvaračem i odgovarajuće pencil suknje iz kolekcije za proljeće 2026. Kožna kombinacija od glave do pete djelovala je elegantno i moćno, a Hailey ju je kasnije nadopunila i pripadajućom motorističkom jaknom te prepoznatljivim sunčanim naočalama. Cjelokupni dojam zaokružila je elegantnom podignutom frizurom i nakitom Tiffany & Co., uključujući "Victoria" naušnice s biserima i dijamantima vrijedne oko 12.500 €.

Kršenje starog modnog pravila: Bijele salonke nakon Praznika rada

Ipak, detalj o kojem se najviše pričalo bile su njezine cipele. Hailey je uz crne prozirne najlonke obula bijele slingback salonke na špic. Ovim je potezom svjesno prekršila staro, nepisano modno pravilo koje nalaže da se bijela boja ne nosi nakon Praznika rada (Labor Day), koji se u SAD-u obilježava početkom rujna.

To pravilo potječe s početka 20. stoljeća, kada je bijela ljetna odjeća bila simbol elitnih slojeva koji su si mogli priuštiti bijeg iz gradova tijekom toplijih mjeseci. Povratkom u gradsku svakodnevicu, bijela se garderoba pospremala. Tako se pomoću mode činila razlika između starih bogatih obitelji (old money), u kojima se bogatstvo nasljeđivalo i onih obitelji koje su se 'friško' obogatile (new money). Danas se to pravilo smatra zastarjelim, a Hailey Bieber je svojim primjerom to i dokazala (ili možda htjela nešto poručiti?).

U svakom slučaju, neočekivani kontrast bijelih cipela na potpuno crnu, kožnu kombinaciju unio je svježinu i učinio cijeli izgled modernim i pamtljivim.