Savršenstvo bez emocije: Hailey Bieber u najhladnijem looku godine

Na najglamuroznijem losanđeleškom eventu jeseni, Academy Museum Gala, Hailey Bieber ponovno je privukla pažnju – ali ovaj put ne nužno modnim trijumfom, nego prije neočekivanom haljinom koja je izazvala lavinu komentara i pokrenula modne rasprave

Na Academy Museum Gala 2025 u Los Angelesu, Hailey se pojavila u Schiaparelli haljini čokoladno-smeđe nijanse s korzetnim gornjim dijelom i naglašenim jastučićima na bokovima. Na prvu – impresivno. Ali modni znalci će reći: kad se pogleda bolje, tu je previše konstrukcije, a premalo emocije.

Silueta podsjeća na pokušaj reinterpretacije barokne ženstvenosti kroz prizmu minimalizma, ali rezultat je pomalo sterilna verzija onoga što bi trebalo biti raskošno. Struk jest istaknut, ramena su čista, linija noge visoko rezana, ali nedostaje fluidnost. Schiaparelli voli arhitekturu tijela – no ovdje je ta arhitektura previše muzejska, premalo živa.

Boja koja ne nosi težinu koju bi trebala

Čokoladno-smeđa je rijetka i hrabra boja za crveni tepih, ali ne i kad nema dovoljno kontrasta. U slučaju Hailey Bieber, ton haljine se previše stopio s njezinom puti i brončanim make-upom. Umjesto topline, rezultat je vizualno jednodimenzionalan efekt – kao da su se sve boje međusobno neutralizirale.

Umjesto luksuzne dubine koju smeđa može dati, ovdje se izgubila definicija. Zapravo, to je problem mnogih današnjih “monotonalnih” lookova: umjesto elegancije rezultat je uniformnost.

Minimalizam bez priče

Hailey je poznata po svojoj sposobnosti da spoji jednostavnost s luksuzom, no ovaj put, prema mnogim modnim kritičarima, taj balans izostaje. Umjesto jednostavne sofisticiranosti, dojam je da je styling previše 'studijski' – kao da je stvoren da bi izgledao dobro na fotografiji, ali ne i uživo. Njezin tim odradio je sve po pravilima: Tiffany nakit, uredna manikura u istom tonu, elegantna frizura. No, upravo zato styling djeluje predvidljivo. Ono što je nekad bila njezina prednost – osjećaj lakoće – sada se pretvorilo u kalkulirani perfekcionizam bez rizika.

Kad Schiaparelli izgubi dušu

Schiaparelli je brend koji se oslanja na ironiju, dramu i neočekivano. Ovdje toga nema. Umjesto nadrealizma, dobili smo “Instagram-prijateljsku” verziju couture-izraza. Nema ni tragova one duhovite teatralnosti po kojoj je Daniel Roseberry postao prepoznatljiv – nema zlatnih detalja, nema provokacije, nema priče. Sve je svedeno, polirano i – nažalost – zaboravljivo. Hailey Bieber na Museum Gala 2025 odabrala je haljinu koja sigurno neće razočarati, ali isto tako neće ostati zapamćena. U moru odvažnih vizija koje su se pojavile te večeri, njezin je look djelovao kao estetski kompromis – elegantan, ali emocionalno prazan.U svijetu u kojem moda traži narativ, Hailey je ponudila samo siluetu - a u 2025., to jednostavno nije dovoljno.