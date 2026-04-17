Eva Longoria, Heidi Klum i Sharon Stone u raskošnim outfitima: Koja vam je najbolje odjevena?

Otvorenje David Geffen galerija nije samo označilo novu prekretnicu za LACMA-u, već je i podsjetilo svijet zašto je Los Angeles neprikosnoveni epicentar glamura i stila

Los Angeles je još jednom potvrdio svoj status centra glamura. Dugoočekivana svečana gala večer povodom otvorenja novih galerija David Geffen u Muzeju umjetnosti okruga Los Angeles (LACMA) okupila je 16. travnja impresivnu listu zvijezda iz svijeta filma, mode i glazbe. U večeri posvećenoj umjetnosti, najveću pažnju plijenile su tri holivudske ikone - Eva Longoria, Heidi Klum i Sharon Stone, koje su svojim modnim odabirima zasjenile sve prisutne.

Sentimentalna večer za Evu Longoriju u boji jorgovana

Eva Longoria izgledala je zanosno u elegantnoj haljini boje jorgovana, optočenoj šljokicama koje su se presijavale pod svjetlima reflektora. Kreacija bez naramenica s resama istaknula je njezinu figuru, a cjelokupan izgled upotpunila je dijamantnom ogrlicom i decentnim otvorenim potpeticama u boji kože. Za njezin besprijekoran styling zaslužna je stilistica Maeve Reilly, koja surađuje i s Paris Hilton.

No, za 51-godišnju glumicu, nominiranu za Zlatni globus, LACMA nije samo mjesto glamuroznih događanja, već i prostor s posebnom sentimentalnom vrijednošću. Upravo je ondje 2013. godine upoznala svog supruga, meksičkog biznismena Joséa Bastóna, s kojim će uskoro proslaviti desetu godišnjicu braka i s kojim ima sedmogodišnjeg sina Santiaga.

Odvažno izdanje Heidi Klum u pratnji sina

Dok se Longoria odlučila za romantičnu eleganciju, supermodel Heidi Klum ostala je vjerna svom prepoznatljivom, provokativnom stilu. Pedesetdvogodišnja voditeljica, koja je poznata po tome što sama osmišljava svoje kombinacije, malo je toga ostavila mašti.

Pojavila se u crnom visoko rezanom trikou preko kojeg je nosila potpuno prozirnu mrežastu haljinu. Dramatičan look zaokružila je sandalama s visokom potpeticom, odgovarajućom jaknom od umjetnog krzna i samouvjerenim stavom. Heidi na svečanost nije stigla sama; njezina pratnja bio je dvadesetogodišnji sin Henry Samuel, koji se također bavi manekenstvom i koji je svojom visinom ponosno nadvisio slavnu majku.

Sharon Stone i umjetnost prozirnosti

Ništa manje hrabra nije bila ni legendarna Sharon Stone. Glumica je pokazala da su godine za nju samo broj, odabravši prozirnu haljinu ukrašenu svjetlucavim aplikacijama.

Ispod kreacije, koju potpisuje stilistica Peiwen Wang, jasno su se vidjeli crni grudnjak i kratke hlačice, čime je Stone još jednom potvrdila svoj status modne ikone koja se ne boji riskirati.

Zvjezdana promenada bez crvenog tepiha

Zanimljivo je da događaj nije imao tradicionalni crveni tepih. Umjesto toga, zvijezde su pozirale fotografima na pločniku ispred ulaza u muzej, što je cijeloj večeri dalo dozu opuštenosti unatoč svečanom kodeksu odijevanja. Svečana gala proslavila je otvorenje novog krila muzeja, arhitektonskog čuda koje je projektirao proslavljeni švicarski arhitekt Peter Zumthor. Izgradnja je trajala šest godina i koštala gotovo 724 milijuna dolara. Impresivna zgrada, koja se proteže preko slavnog Bulevara Wilshire, postat će novi dom stalne zbirke muzeja. Nakon ove ekskluzivne večere, galerije će se prvo otvoriti za članove muzeja, dok će za širu javnost postati dostupne od četvrtog svibnja.