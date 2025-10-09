Elegancija s dozom stava: Kožni baloneri su hit i ove jeseni

Ove jeseni kožni baloneri zauzeli su prvo mjesto među najpoželjnijim modnim komadima. Spoj su bezvremenske elegancije i modernog stava, a odlično funkcioniraju kao statement komad koji s lakoćom podiže svaku kombinaciju. Donosimo ideje kako ih nositi i high street favorite

Baloneri su i ove jeseni apsolutni modni klasik, ali i statement komad koji s lakoćom transformira svaku kombinaciju. Iako su se nekoć vezivali uz klasične bež tonove i bezvremensku eleganciju, ove sezone dobivaju moderni, odvažniji zaokret – u fokusu su baloneri od umjetne ili prave kože koji daju dozu glamura i urbanog šika svakom jesenskom looku. Takvi modeli ističu se chic izgledom i svestranošću, stvarajući look koji ne prolazi nezapaženo.

U kombiniranju kožnih balonera mogućnosti su brojne. Za sofisticiran dnevni look, baloner u crnoj ili smeđoj boji možeš nositi uz uske traperice, dolčevitu i visoke čizme. Ako voliš efektne outfite, isprobaj bordo kožni baloner uz monokromatsku kombinaciju – primjerice, tonove burgundija i tamnocrvene, koji su pravi hit ove jeseni. Za večernje prilike, kožni baloner možeš nositi preko satenske haljine ili mini suknje i pletiva – rezultat je besprijekoran spoj elegancije i samopouzdanja.

Od klasičnih krojeva s pojasom koji naglašavaju struk, do oversized modela s modernim detaljima i od sjajne, lakirane kože, ponuda je raznolika i prilagođena svakom stilu. Ove sezone najpopularniji su kožni baloneri u crnoj, smeđoj i bordo boji, koji se lako uklapaju u svaku garderobu, a pritom ostaju upečatljivi i trendi.

U nastavku donosimo high street favorite – od klasičnih kožnih balonera i kaputa do lakiranih modela koji će te osvojiti već na prvi pogled.

Mango - 99,99 €

Mango - 379,99 €

Mango - 149,99 €

Mango - 379,99 €

H&M - 89,99 €

H&M - 89,99 €

Massimo Dutti - 449 €

Zara - 59,95 €

Zara - 49,95 €

Stradivarius - 59,99 €

Stradivarius - 49,99 €