Moda
KAO IZ FILMA

Šarmantni par na špici jednostavno nas je oduševio, ovakve kombinacije rijetko viđamo

Žena.hr
8. listopada 2025.
Šarmantni par na špici jednostavno nas je oduševio, ovakve kombinacije rijetko viđamo
Pavao Bobinac/Dosadni fotograf
Gospođa i gospodin u zlatnim godinama svima su očitali modnu lekciju

Parovi na špici uvijek nas razvesele. Ima nešto u tome - modno usklađeni, zaljubljeni i šarmantni. Upravo je takav i preslatki par u zlatnim godinama koji je prošetao ulicama Zagreba u svojim originalnim i upečatljivim kombinacijama. Par je pokazao kako s crvenim detaljima možemo podići tamnu i zagasitu kombinaciju. 

Šarmantni par na špici jednostavno nas je oduševio, ovakve kombinacije rijetko viđamo
Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Gospođa je odlučila upariti različite uzorke pa je tako spojila midi lepršavu crnu haljinu s bijelim cvjetićima s kratkim sivo crnim kaputićem s kvadratićima. Velika kožna crna torba funkcionalna je i idealna za šetnju gradom jer u nju stane puno sitnica. Crveni detalji osvježili su tamni outfit. Crvena kravata i crvena marama a glavi istaknuli su lice gospođe, a crveni ruž i šarene naušnice dale su damski štih. Midi bež kaubojke ublažile su tamni outfit.

Šarmantni par na špici jednostavno nas je oduševio, ovakve kombinacije rijetko viđamo
Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Gospodin se također uskladio s gospođom. Odjenuo je jednostavnu kombinaciju koju je naglasio crvenim detaljima. Klasične crne hlače i bijelu košulju upotpunio je crvenom vestom i crvenom mašnicom koja jednostavni outfit učinila šarmantnim. Zaogrnuo se klasičnim bež balonerom koji je odličan izbor za hladne jesenske dane, a detaljima poput sivog šešira i bijelim tenisicama začinio je cijelu kombinaciju.

Pročitajte još o:
Zagrebačka špicaModa
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAO IZ FILMA
Šarmantni par na špici jednostavno nas je oduševio, ovakve kombinacije rijetko viđamo