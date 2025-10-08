Šarmantni par na špici jednostavno nas je oduševio, ovakve kombinacije rijetko viđamo

Gospođa i gospodin u zlatnim godinama svima su očitali modnu lekciju

Parovi na špici uvijek nas razvesele. Ima nešto u tome - modno usklađeni, zaljubljeni i šarmantni. Upravo je takav i preslatki par u zlatnim godinama koji je prošetao ulicama Zagreba u svojim originalnim i upečatljivim kombinacijama. Par je pokazao kako s crvenim detaljima možemo podići tamnu i zagasitu kombinaciju.

Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Gospođa je odlučila upariti različite uzorke pa je tako spojila midi lepršavu crnu haljinu s bijelim cvjetićima s kratkim sivo crnim kaputićem s kvadratićima. Velika kožna crna torba funkcionalna je i idealna za šetnju gradom jer u nju stane puno sitnica. Crveni detalji osvježili su tamni outfit. Crvena kravata i crvena marama a glavi istaknuli su lice gospođe, a crveni ruž i šarene naušnice dale su damski štih. Midi bež kaubojke ublažile su tamni outfit.

Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Gospodin se također uskladio s gospođom. Odjenuo je jednostavnu kombinaciju koju je naglasio crvenim detaljima. Klasične crne hlače i bijelu košulju upotpunio je crvenom vestom i crvenom mašnicom koja jednostavni outfit učinila šarmantnim. Zaogrnuo se klasičnim bež balonerom koji je odličan izbor za hladne jesenske dane, a detaljima poput sivog šešira i bijelim tenisicama začinio je cijelu kombinaciju.