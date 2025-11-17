Moda
Elegancija s dozom retro šarma: Karirane hlače za efektne jesenske kombinacije

17. studenoga 2025.
Karirane hlače ove jeseni dolaze u bezbroj varijacija i lako se uklapaju u različite stilove, bilo da preferiraš ležeran dnevni look ili profinjen poslovni outfit

Karirani uzorak jedan je od najvećih trendova ove jeseni. Prisutan je posvuda – od kaputa i sakoa do haljina i suknji. No, karirane hlače zasluženo privlače posebnu pažnju. Elegantne, profinjene i s dozom retro šarma, ove sezone dolaze u različitim varijacijama: od klasičnih modela u sivoj i smeđoj paleti do onih s izraženijim uzorcima i bojama koji unose dozu odvažnosti u garderobu. Njihova najveća prednost leži u svestranosti – jednako dobro funkcioniraju u poslovnim kombinacijama kao i u ležernim, dnevnim outfitima.

Za opuštene prigode karirane hlače možeš nositi uz pleteni džemper, kratku jaknu i tenisice, stvarajući look koji djeluje nenametljivo, ali promišljeno. U hladnijim danima odlično izgledaju i s kaputom u neutralnom tonu i kožnim gležnjačama. U poslovnim ili formalnijim prilikama kombiniraj ih s bijelom košuljom, sakoom i elegantnim mokasinama ili čizmama na petu – rezultat je chic, profinjen i bezvremenski.

Bez obzira biraš li model s visokim strukom, širokim nogavicama ili onaj u stilu barrel-leg hlača, karirani uzorak unijet će dinamiku i dozu sofisticiranosti u svaki jesenski outfit. U nastavku donosimo neke od najboljih high street modela među kojima će svatko s lakoćom pronaći svoj savršeni par.

Reserved - 35,99 €

Reserved - 35,99 €

Reserved - 32,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 34,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 49,99 €

Zara - 69,95 €

Zara - 45,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 69,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 59,95 €

