Tanja Hrvatin Šimičić: 'Tantrumi su jedna od najstresnijih situacija za svakog roditelja'

Podcast 'Kamera, akcija, Voyo!' donosi iskren razgovor s Tanjom Hrvatin Šimičić, edukanticom psihoterapije, autoricom knjiga, majkom dvoje djece i stručnjakinjom za roditeljstvo o izazovima modernog roditeljstva. Saznajte praktične savjete kako bolje razumjeti dječje ponašanje i izgraditi zdrav, siguran odnos s djecom. Idealno za roditelje koji traže smireniji i svjesniji pristup odgoju

Roditeljstvo je danas, čini se, kompleksnije no ikad. U moru informacija, društvenih pritisaka i ubrzanog načina života, mnogi se roditelji osjećaju izgubljeno, pitajući se rade li ispravno. Upravo o tim izazovima, ali i konkretnim rješenjima, u podcastu 'Kamera, akcija, Voyo!' govorila je Tanja Hrvatin Šimičić, edukantica psihoterapije i majka dvoje djece. Kroz praktične primjere i duboko razumijevanje dječje psihologije, Tanja je ponudila zlata vrijedne savjete koji odgoj vraćaju onome najvažnijem: odnosu između roditelja i djeteta.

Moderni izazovi: roditelji misle da ih djeca 'ne slušaju'

Jedna od najčešćih roditeljskih pritužbi jest: "Dijete me ne sluša". No, Hrvatin Šimičić nudi drugačiju perspektivu. "Problem je u tome što roditelji ne slušaju djecu", ističe ona. To ne znači odgoj bez granica; naprotiv, granice su izrazito važne. Ključ je, kako objašnjava, u razumijevanju onoga što se krije ispod samog ponašanja. U današnjem svijetu, osim klasičnih roditeljskih izazova, pojavili su se i novi, poput utjecaja društvenih mreža i sve bržeg tempa života, koji dodatno opterećuju i djecu i roditelje.

Kada dijete neprestano govori "ne", pogotovo u dobi od oko dvije godine, to ne mora biti znak neposluha, već zdrava razvojna faza. "Ako želimo znak da je dijete zdravo, onda ćemo u drugoj godini, kad počne govoriti o svemu 'ne', biti sretni. Tada dijete prvi put doživljava sebe kao odvojenu osobu i istražuje tko je i što sve može", objašnjava Tanja. Kod starije djece, konstantno odbijanje može biti signal da se u odnosu nešto događa i da je djetetu potrebno da ga se više čuje i razumije.

Voyo

Umijeće postavljanja granica: Više od običnog 'ne'

Kako onda reagirati u trenutku kada dijete odbija suradnju? Prvi korak, naglašava Hrvatin Šimičić, uvijek je usmjeren prema roditelju. "Najprije osvijestite vlastitu reakciju. Umirite svoje tijelo. Umjesto da vas preplavi ljutnja, birajte mir." Tek tada možete pristupiti djetetu.

Umjesto borbe, ona savjetuje znatiželju. Pitajte se što se krije iza tog "ne". Možda je dijete ljuto, tužno ili mu jednostavno treba osjećaj kontrole. Umjesto naredbi, ponudite izbor. "Želiš li ovako ili onako? Odaberi ti." Na taj način djetetu dajemo osjećaj moći koji mu često nedostaje u svijetu u kojem odrasli stalno upravljaju njegovim vremenom. Naravno, postoje situacije, poput pranja zubi ili uzimanja lijeka, gdje kompromisa nema. I tada je važno ostati odlučan, ali smiren. "Nekad stvarno moramo uzeti dijete i fizički napraviti što se mora. Kada dijete osjeti tu vašu odlučnost i snagu, ono se prepusti jer osjeća da vi vodite i da je sigurno", kaže Tanja, dodajući kako je takav način apsolutno zadnja opcija i treba ga koristiti iznimno rijetko.

Voyo

Tajna smirenosti usred oluje: Kako preživjeti tantrume?

Tantrumi su jedna od najstresnijih situacija za svakog roditelja. No, ključno je razumjeti što se tada događa u dječjem mozgu. "Doslovno, u mozgu je strava. Dijete ne manipulira, nije da namjerno radi to što radi, nego je u tijelu kaos", kaže Hrvatin Šimičić. U tim trenucima, najvažnija je smirenost roditelja. Zahvaljujući zrcalnim neuronima, naša smirenost doslovno se prenosi na dijete.

"Vi ste čvrsti most dok se dijete boji hoće li pasti", kaže Tanja. Vaš je zadatak držati prostor za teške emocije, biti prisutan i pružiti sigurnost. Praktični savjeti uključuju micanje iz stresnog okruženja (npr. iz restorana u automobil), smanjenje podražaja, fizički zagrljaj ako ga dijete prihvaća, ili jednostavno sjedenje pored djeteta s otvorenim rukama. Potiskivanje dječjih emocija, upozorava, dugoročno dovodi do anksioznosti, depresije i drugih problema u odrasloj dobi. Učenjem regulacije emocija uz pomoć roditelja, dijete gradi temelje za cjeloživotno mentalno zdravlje.

Paradoks obilja: Zašto su djeca 'prazna' unatoč svemu?

Mnogi se roditelji danas pitaju kako je moguće da su djeca nezadovoljna pored svih igračaka i mogućnosti koje im se pružaju. Odgovor je, prema Tanji, jednostavan: "Najčešće nemaju ono što im zapravo treba, a to je vrijeme roditelja". Djeca su pretrpana aktivnostima, rođendanima u igraonicama i materijalnim stvarima, ali nedostaje im jednostavno, nestrukturirano vrijeme s roditeljima, vrijeme kada se "ništa ne radi".

Ona preporučuje minimalno deset do petnaest minuta dnevno potpuno posvećene, neometane igre. "Stavite mobitel u kutiju da dijete vidi da ste tu samo za njega. Pratite njegovu igru, ne namećite svoja pravila, ne poučavajte. Ako ono skače, skačite i vi", savjetuje. Gotovo uvijek, problematično ponašanje djeteta signal je da se nešto treba promijeniti u okolnostima ili u nama samima, a ne u djetetu.

Voyo

Ekrani, spavanje i mitovi: Rušenje tabua u odgoju

Tanja se u podcastu 'Kamera, akcija, Voyo!' dotaknula i nekih od najvećih tabu tema modernog roditeljstva. Kao što je zajedničko spavanje.

Oštro kritizira metode "treninga spavanja" (sleep training), koje uče dijete da odustane od traženja utjehe i stvaraju temeljno uvjerenje da je svijet nesigurno mjesto. Znanstveno je dokazano, ističe, da blizina majke regulira bebino disanje i otkucaje srca. Preporučuje zajedničko spavanje ili barem krevetić u istoj sobi do četvrte ili pete godine, ovisno o djetetu i obitelji. "Ovisnost o roditelju u prvim godinama dovodi do toga da je dijete kasnije zapravo neovisno i puno zdravije", zaključuje.

'Batina je iz raja izašla' i ostale zablude

Stare uzrečice poput "batina je iz raja izašla" ili "moraš ga stisnuti dok je mali" temelje se na strahu, a ne na izgradnji odnosa i vještina. Takav odgoj, upozorava Tanja, možda daje prividne rezultate u djetinjstvu, ali se obije o glavu u adolescenciji kada roditelj izgubi fizičku moć i jedino što preostaje jest odnos koji je godinama gradio. Biti roditelj znači biti vođa koji štiti i vodi, a ne tiranin kojeg se dijete boji.

Na kraju, poruka Tanje Hrvatin Šimičić je jasna: temelj svega je odnos. Umjesto da ulažemo u bezbroj aktivnosti i materijalnih stvari, uložimo u zajedničko vrijeme. U vrijeme blagdana, njezin je savjet da smanjimo broj poklona. "Vaše će dijete biti sretnije ako mu date manje materijalnog, a više sebe". To je dar koji traje cijeli život.

Cijeli podcast 'Kamera, akcija, Voyo!' s Tanjom Hrvatin Šimičić ne propustite na Voyo Hrvatska YouTube kanalu, kao i na platformi Voyo.

Darujemo vas i sa šest mjeseci platforme Voyo. Aktivirajte kod VOYO6PLUS6 - uz šest mjeseci pretplate, još šest dobivate na dar.