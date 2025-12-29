Adresa koja je spojila svjetski dizajn i lokalnu umjetnost: Eichholtz By Mashroom

U prostoru Eichholtz by Mashroom posebno mjesto zauzima keramički brend She Who Shapes s potpisom Kristine Bradač Radić

Uređenje doma danas je mnogo više od odabira lijepog namještaja. To je proces stvaranja atmosfere, osobnog potpisa i prostora u kojem se estetika i svakodnevni život prirodno isprepliću. Interijeri postaju produžetak naše osobnosti, mjesta u kojima se traži ravnoteža između funkcionalnosti, emocije i bezvremenskog dizajna. Upravo zato sve veću vrijednost imaju brendovi i koncepti koji nude cjelovito iskustvo – promišljenu estetiku, kvalitetu izrade i jasnu dizajnersku viziju.

U tom kontekstu, hrvatska dizajnerska scena dobiva novu, iznimno značajnu adresu. Nakon 16 godina uspješne suradnje s prestižnim nizozemskim brendom Eichholtz, zagrebački Mashroom, pod vodstvom Maše Kovač, postao je njegov ekskluzivni zastupnik za Hrvatsku te suradnju podigao na novu razinu, predstavljajući monobrand store Eichholtz by Mashroom u Zagrebu.

Lara Buljubasic

Lara Buljubasic

Tim povodom upriličen je ekskluzivni domjenak koji je zagrebačku publiku poveo u sofisticirani svijet luksuznog dizajna i bezvremenske elegancije. Uzvanici, među kojima su bili istaknuti predstavnici društvene i kreativne scene poput Branke Krstulović, Sanje Duggan, Jelene Orešković, Mirjane Mikulec, Petre Friganović Bianco i Ane Radišić, s oduševljenjem su razgledavali raskošan izbor namještaja, rasvjete i pomno selektiranih dekorativnih elemenata, Posebnu atmosferu večeri obilježilo je elegantno cvjetno uređenje Boške Bahtijarević iz Tvoje.hr, dok su pažljivo odabrana glazbena kulisa talentiranog DJ-a Svena Pravice i vrhunski zalogaji restorana FortyTwo cjelokupnom doživljaju dali notu profinjenog luksuza i nenametljivog hedonizma.

Lara Buljubasic

Lara Buljubasic

Smješten na impresivnih 320 četvornih metara, Eichholtz by Mashroom zamišljen je kao prostor inspiracije – mjesto na kojem se luksuzni dizajn ne promatra samo kroz gotove komade, već se doživljava kroz atmosferu, teksture i pažljivo birane detalje. Riječ je o konceptu koji kupcima omogućuje da u jednom prostoru osjete cjelokupnu filozofiju brenda Eichholtz, od namještaja i rasvjete do dekorativnih elemenata koji prostoru daju karakter.

Lara Buljubasic

Lara Buljubasic

Lara Buljubasic

Lara Buljubasic

Lara Buljubasic

Lara Buljubasic

Lara Buljubasic

No, ono što prostoru daje dodatnu dubinu jest i suradnja s domaćim kreativcima, među kojima posebno mjesto zauzima Kristina Bradač Radić sa svojim keramičkim brendom She Who Shapes. Keramika koja je sada dostupna u storeu Eichholtz by Mashroom ne doživljava se samo kao dekoracija, već kao funkcionalna umjetnost – tiha, snažna i duboko osobna.

Lara Buljubasic

Lara Buljubasic

Lara Buljubasic

She Who Shapes puno je više od estetski savršenih zdjela i vaza. Svaki komad nastaje ručno, promišljeno i sa svrhom, oblikovan kroz proces koji ne skriva tragove dodira, emocije i autentičnosti. Kristinin rad obilježen je slobodom izražavanja – onom koja se ne nameće, već prirodno postoji u formi, teksturi i nepravilnostima koje svaki predmet čine jedinstvenim. Njezina keramika ne traži savršenstvo, već prisutnost. Spremna je postati dio nečijeg doma, osobna uspomena ili poklon koji ima značenje i trajnost.

U kontekstu luksuznog interijera, ovi keramički komadi unose ravnotežu – omekšavaju prostor, dodaju mu toplinu i ljudsku dimenziju. Upravo u tom dijalogu između sofisticiranog dizajna i ručne izrade leži snaga ove suradnje. Eichholtz by Mashroom tako postaje mjesto susreta globalnog luksuza i lokalne, iskrene umjetnosti.

Lara Buljubasic

Bojan Zibar

Osim toga, u storeu su dostupni i odabrani komadi iz prestižne kolekcije THE MET x EICHHOLTZ, nastale u suradnji s The Metropolitan Museum of Art u New Yorku. Riječ je o kolekciji inspiriranoj umjetnošću, poviješću i arhitekturom jednog od najvažnijih muzeja na svijetu, koja kroz namještaj, rasvjetu i dekorativne elemente donosi kulturno bogatu priču u suvremene interijere. Svaki komad nosi snažnu estetsku i povijesnu vrijednost, istovremeno ostajući funkcionalan i prilagodljiv modernom životu.

Otvaranjem monobrand storea Eichholtz by Mashroom, Zagreb se tako pridružuje svjetskoj mreži lokacija, poput Amsterdama, Miamia, New Yorka, Madrida, Marbelle, Varšave, Pariza, Rijada, Dubaija, Monaka te Šangaja, u kojima Eichholtz njeguje svoju dizajnersku filozofiju – ali s posebnom lokalnom notom. Mjesto je to gdje se luksuz ne doživljava kao pretjerivanje, već kao pažljivo biran doživljaj, a dizajn kao prostor za osobni izraz.

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Za sve one koji interijer ne doživljavaju samo kao prostor, već kao osobnu priču u nastajanju, Eichholtz by Mashroom postaje nezaobilazna adresa inspiracije. Bilo da tražite upečatljiv komad namještaja, rasvjetu koja definira atmosferu ili keramički objekt s karakterom i značenjem, ovo je mjesto na kojem se globalni dizajn susreće s lokalnom kreativnošću. Kolekcije su dostupne u zagrebačkim prostorima na Branimirovoj 71 D i Medvedgradskoj 10 – adresama koje od sada vrijedi zapamtiti kada je riječ o suvremenom luksuzu i promišljenom uređenju doma.

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Bojan Zibar