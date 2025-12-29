403 Forbidden

Moda
PRKOSI SIVILU

Crveno, karirano, nepogrešivo: Outfit muškarca sa špice podigao je ljestvicu uličnog stila

Žena.hr
29. prosinca 2025.
Crveno, karirano, nepogrešivo: Outfit muškarca sa špice podigao je ljestvicu uličnog stila
Pavao Bobinac/Dosadni fotograf
Muška moda na zagrebačkoj špici nikada nije izgledala ovako dobro. Odličan, nesvakidašnji modni izbor jednog gospodina iznenadio nas je, unoseći svježinu i samopouzdanje u zimsku monotoniju

Na zagrebačkoj špici ne prolazi nezapaženo ono što se usuđuje biti drugačije – a jedan je gospodin s izvrsnim osjećajem za modu pravi dokaz toga. Njegov look je savršena kombinacija klasične elegancije i ulične odvažnosti: crveni pulover uparen s kariranim kaputom unosi energiju u sivu zimsku svakodnevicu.

Kaput kao zvijezda outfita

Centralni komad je Hugo Boss teddy kaput u prepoznatljivom crveno-crno-bijelom kariranom uzorku. Ravan kroj, klasične revere i kopčanje na tri gumba daju mu sofisticiranu strukturu, dok mekana tekstura pliša i odvažan uzorak osiguravaju da se kaput izdvaja čak i među prolaznicima s najistančanijem modnim instinktom. 

Crveno, karirano, nepogrešivo: Outfit muškarca sa špice podigao je ljestvicu uličnog stila
Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Ispod kaputa crvena dolčevita nastavlja priču o boji, stvarajući kohezivnu i toplu kombinaciju. Tamne traperice balansiraju energiju gornjeg dijela outfita, držeći look sofisticiranim i istovremeno urbano ležernim.

Dodaci s karakterom

Crna prošivena puffer torba u stilu shopping torbe dodaje suvremenu praktičnost, dok crne robusne čizme s debelim potplatom unose suptilnu buntovnost.  Ova kombinacija jasno pokazuje kako se klasični kroj može osvježiti kroz jarke boje i zanimljive materijale. Za one koji ne boje nositi boje, uzorke i karakter muška moda ne mora biti uniformirana i dosadna.

Pročitajte još o:
Zagrebačka špicaModaMuška Moda
PRKOSI SIVILU
Crveno, karirano, nepogrešivo: Outfit muškarca sa špice podigao je ljestvicu uličnog stila