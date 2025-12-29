XYZ Concept Store započinje zimski SALE – popusti do 40 % od 27. prosinca

XYZ Concept Store od 27. prosinca 2025. pokreće zimski SALE uz popuste do 40 % na odabrane artikle iz jesen/zima 2025. kolekcija, donoseći priliku za kupnju pažljivo odabranih modnih komada po sniženim cijenama.

U ponudi se ističu renomirani svjetski premium brendovi poput Karl Lagerfeld, AllSaints, Kate Spade, Joop, Just Cavalli, Golden Goose, Boss i drugih, poznatih po suvremenom dizajnu, kvalitetnim materijalima i bezvremenskoj estetici. XYZ ostaje vjeran svom konceptu – selekciji mode koja spaja aktualne trendove s dugotrajnom vrijednošću.

Promo

Na sniženju možete uloviti ključne komade sezonskih kolekcija – od toplih kaputa, jakni i pletiva, preko haljina, hlača i statement komada koji definiraju zimsku garderobu, do pažljivo odabranih modnih dodataka. Očekuje vas širok izbor torbica, obuće, tenisica, čizama, šalova i modnih dodataka koji upotpunjuju svaki stil, bilo da je riječ o svakodnevnim kombinacijama ili posebnim prilikama. XYZ donosi selekciju koja spaja funkcionalnost, estetiku i dugotrajnu kvalitetu, čineći ovaj SALE idealnom prilikom za ulaganje u komade koji nadilaze jednu sezonu.

Promo

Zimsko sniženje dostupno je u Arena Centru Zagreb i City Center one Split, online na xyzfashionstore.com, kao i putem XYZ aplikacije, koja korisnicima omogućuje jednostavniju kupnju, brži pregled ponude te pravovremene obavijesti o sniženjima i posebnim pogodnostima.

Zimski SALE u XYZ Concept Storeu idealna je prilika za osvježenje garderobe kvalitetnim komadima koji nadilaze sezonalnost i ostaju aktualni godinama. Popusti počinju 27. prosinca 2025. i vrijede do isteka zaliha.

Promo

Promo

Promo