Glamur bez greške: Svi pričaju o spektakularnim haljinama Barbare Kolar

Dok će grupa Lelek s pjesmom 'Andromeda' u svibnju braniti hrvatske boje na velikoj eurovizijskoj pozornici, modni trenuci koje je priredila Barbara Kolar zasigurno su postali jedan od najupečatljivijih dijelova ovogodišnjeg izdanja Dore

Nakon tjedna ispunjenog glazbom, napetošću i iščekivanjem, završeno je još jedno izdanje Dore. U finalnoj večeri održanoj 15. veljače u studijima HRT-a na Prisavlju, Hrvatska je odabrala svoju pjesmu za Eurosong 2026. u Beču. Pobjedu je, nakon uvjerljivog zbroja glasova žirija i publike, odnijela ženska etno-pop grupa Lelek s pjesmom "Andromeda". No, osim glazbenog trijumfa, večer je obilježio i besprijekoran nastup provjerenog voditeljskog kvarteta, unutar kojeg je modnim odabirima ponovno zablistala Barbara Kolar, ukravši pozornost u dvije spektakularne kreacije.

Neva Žganec/Pixsell

Lelek uvjerljivo do pobjede i putničke karte za Beč

U finalu se natjecalo šesnaest izvođača koji su svoj prolaz osigurali kroz dva uzbudljiva polufinala. Konkurencija je bila jaka, no pobjeda grupe Lelek bila je neupitna. Svojom pjesmom "Andromeda", koju potpisuju Filip Lacković, Lazar Pajić, Tomislav Roso i Zorja Pajić, osvojile su srca i struke i gledatelja. Uvjerljivo su pobijedile s ukupno 173 boda, osvojivši maksimalnih 77 bodova od žirija i čak 96 bodova od publike. Time su daleko iza sebe ostavile drugoplasirani bend Cold Snap s pjesmom "Mucho Macho" koji je prikupio 108 bodova te Stelu Rade na trećem mjestu s 93 boda.

Kroz napetu večer i proces glasovanja gledatelje je vodio uigrani četverac: Barbara Kolar, Duško Čurlić, Iva Šulentić i Ivan Vukušić. Njihova kemija i profesionalnost ponovno su se pokazali kao dobitna kombinacija, a Barbara Kolar je, kao i nebrojeno puta do sada, ljestvicu televizijskog glamura podigla na novu razinu.

Screenshot:youtube: Dora Hrt

Vatreni početak u haljini koja oduzima dah

Za samo otvaranje finalne večeri, Barbara Kolar odabrala je kreaciju koja nikoga nije ostavila ravnodušnim. Pojavila se u raskošnoj strapless večernjoj haljini s korzetiranim gornjim dijelom koji je savršeno pratio njezinu liniju tijela. Riječ je o modelu Dahlia Fuchsia Multi Maxi Dress poznatog brenda Bronx and Banco, čija se vrijednost procjenjuje na oko 730 eura.

Bronx and Banco

Haljina je u potpunosti bila prekrivena bogatim vezom i svjetlucavim šljokicama u prelijevajućim nijansama crvene, bordo, zlatne i srebrne boje. Pod jakim svjetlima reflektora, materijal je stvarao "vatreni" efekt, dajući cjelokupnom izgledu dozu holivudskog glamura i odvažnosti. Look je bio upotpunjen decentnim visećim naušnicama te frizurom s definiranim, voluminoznim kovrčama koje su podsjećale na zlatno doba Hollywooda.

Dramatična elegancija za proglašenje pobjednika

Kako se večer bližila vrhuncu i trenutku proglašenja pobjednika, Barbara Kolar iznenadila je publiku potpunom stilskom transformacijom. Svoju prvu, raskošnu haljinu zamijenila je jednako upečatljivom, ali potpuno drugačijom kreacijom. Za sam kraj emisije odabrala je elegantnu crvenu haljinu asimetričnog kroja britanskog brenda SOLACE LONDON.

Neva Žganec/Pixsell

Model pod nazivom Alba gown, čija se cijena kreće oko 500 eura, isticao se jednim otkrivenim ramenom i dugačkim panelom koji je padao uz tijelo, stvarajući dojam dramatičnog plašta. Intenzivna crvena boja i čiste, arhitektonske linije dale su joj moćnu i sofisticiranu siluetu, idealnu za napete trenutke objave rezultata. I ovaj je izgled zaokružen besprijekornim make-upom, s naglaskom na klasičnom crvenom ružu.