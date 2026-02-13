Izdanje za pamćenje: Barbara Kolar u skulpturalnoj vjenčanici zasjenila prvu večer Dore
Započelo je najočekivanije domaće glazbeno natjecanje, Dora 2026., a prva polufinalna večer odmah je postavila visoke standarde, kako u glazbenom, tako i u modnom smislu. Dok su se izvođači borili za naklonost publike i prolazak u finale, jedna od voditeljica, Barbara Kolar, svojim je spektakularnim modnim odabirom postala glavna tema večeri. U studiju HRT-a na zagrebačkom Prisavlju, iskusna voditeljica pojavila se u izdanju koje je objedinilo holivudski glamur, suvremeni dizajn i suptilnu posvetu samom natjecanju.
Statua Dore kao modna inspiracija
U društvu voditeljskih kolega Duška Čurlića, Ive Šulentić i Ivana Vukušića, Barbara Kolar zablistala je u dugoj bijeloj haljini koja je malo koga ostavila ravnodušnim. Riječ je o kreaciji koja je, kako se otkrilo, zapravo vjenčanica renomiranog brenda Sau Lee, model Noah, poznatog po spajanju moderne estetike i tradicionalne izrade. Njezina cijena iznosi 715 eura.
Haljina bez naramenica, istaknula se prvenstveno svojim gornjim dijelom. Dramatična sa skulpturalnim, lepezastim naborima stvarala je dojmljiv volumen, a mnogi su primijetili kako njezina forma nevjerojatno podsjeća na samu statuu Dore, nagradu koja se dodjeljuje pobjedniku. Donji dio haljine pratio je liniju tijela u uskom "sirena" kroju, naglašavajući njezinu siluetu, dok je sofisticirana bijela boja s "bisernim" sjajem zaokružila dojam besprijekorne elegancije.ž
Crveni ruž kao točka na 'i' glamuroznog izgleda
Kako bi ovako moćna haljina došla do punog izražaja, ostatak stylinga bio je decentan, ali vrlo efektan. Elegantne srebrne sandale i viseće srebrne naušnice bile su jedini modni dodaci. Barbarina kosa bila je podignuta u visoku, zaglađenu punđu s jednim ležerno izbačenim pramenom, što je dodatno istaknulo lice i vrat.
Ipak, detalj koji je dao konačni pečat cjelokupnom izgledu bio je jarko crveni ruž. Ovaj klasični make-up odabir stvorio je snažan kontrast snježnobijeloj haljini i unio dašak bezvremenskog glamura, podsjećajući na zlatno doba Hollywooda. Upravo je ta odvažna, a opet klasična kombinacija podigla cjelokupni dojam na višu razinu, a društvene mreže preplavili su komentari hvale na račun Barbarinog izgleda, koji mnogi smatraju jednim od njezinih najboljih televizijskih izdanja ikad.
Poznati prvi finalisti Dore
Dok se komentirao modni odabir voditeljice, na pozornici se odvijala napeta glazbena borba. Dvanaest izvođača predstavilo je svoje pjesme, a publika je svojim glasovima odlučila kojih osmero nastavlja put prema Beču, gdje će se održati Eurosong 2026. Mjesto u velikom finalu, koje je na rasporedu 15. veljače, osigurali su Lima Len, Ananda, Alen Đuras, Noelle, Cold Snap, LELEK, ToMa i Ema Bubić. Među njima su i neka poznata imena s prethodnih Dora, poput Alena Đurasa i LELEK-a, što obećava uzbudljivu završnicu natjecanja.