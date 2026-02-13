Izdanje za pamćenje: Barbara Kolar u skulpturalnoj vjenčanici zasjenila prvu večer Dore

Prva polufinalna večer Dore 2026. donijela je glazbenu raznolikost, neizvjesnost i prve favorite, ali će ostati zapamćena i po modnom trenutku za pamćenje

Započelo je najočekivanije domaće glazbeno natjecanje, Dora 2026., a prva polufinalna večer odmah je postavila visoke standarde, kako u glazbenom, tako i u modnom smislu. Dok su se izvođači borili za naklonost publike i prolazak u finale, jedna od voditeljica, Barbara Kolar, svojim je spektakularnim modnim odabirom postala glavna tema večeri. U studiju HRT-a na zagrebačkom Prisavlju, iskusna voditeljica pojavila se u izdanju koje je objedinilo holivudski glamur, suvremeni dizajn i suptilnu posvetu samom natjecanju.

Statua Dore kao modna inspiracija

U društvu voditeljskih kolega Duška Čurlića, Ive Šulentić i Ivana Vukušića, Barbara Kolar zablistala je u dugoj bijeloj haljini koja je malo koga ostavila ravnodušnim. Riječ je o kreaciji koja je, kako se otkrilo, zapravo vjenčanica renomiranog brenda Sau Lee, model Noah, poznatog po spajanju moderne estetike i tradicionalne izrade. Njezina cijena iznosi 715 eura.

Foto: Screenshot:youtube: Dora Hrt

Haljina bez naramenica, istaknula se prvenstveno svojim gornjim dijelom. Dramatična sa skulpturalnim, lepezastim naborima stvarala je dojmljiv volumen, a mnogi su primijetili kako njezina forma nevjerojatno podsjeća na samu statuu Dore, nagradu koja se dodjeljuje pobjedniku. Donji dio haljine pratio je liniju tijela u uskom "sirena" kroju, naglašavajući njezinu siluetu, dok je sofisticirana bijela boja s "bisernim" sjajem zaokružila dojam besprijekorne elegancije.ž

Sau-Lee

Crveni ruž kao točka na 'i' glamuroznog izgleda

Kako bi ovako moćna haljina došla do punog izražaja, ostatak stylinga bio je decentan, ali vrlo efektan. Elegantne srebrne sandale i viseće srebrne naušnice bile su jedini modni dodaci. Barbarina kosa bila je podignuta u visoku, zaglađenu punđu s jednim ležerno izbačenim pramenom, što je dodatno istaknulo lice i vrat.

Foto: Screenshot:youtube: Dora Hrt

Ipak, detalj koji je dao konačni pečat cjelokupnom izgledu bio je jarko crveni ruž. Ovaj klasični make-up odabir stvorio je snažan kontrast snježnobijeloj haljini i unio dašak bezvremenskog glamura, podsjećajući na zlatno doba Hollywooda. Upravo je ta odvažna, a opet klasična kombinacija podigla cjelokupni dojam na višu razinu, a društvene mreže preplavili su komentari hvale na račun Barbarinog izgleda, koji mnogi smatraju jednim od njezinih najboljih televizijskih izdanja ikad.

Foto: Screenshot:youtube: Dora Hrt

Poznati prvi finalisti Dore

Dok se komentirao modni odabir voditeljice, na pozornici se odvijala napeta glazbena borba. Dvanaest izvođača predstavilo je svoje pjesme, a publika je svojim glasovima odlučila kojih osmero nastavlja put prema Beču, gdje će se održati Eurosong 2026. Mjesto u velikom finalu, koje je na rasporedu 15. veljače, osigurali su Lima Len, Ananda, Alen Đuras, Noelle, Cold Snap, LELEK, ToMa i Ema Bubić. Među njima su i neka poznata imena s prethodnih Dora, poput Alena Đurasa i LELEK-a, što obećava uzbudljivu završnicu natjecanja.