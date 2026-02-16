Tko su djevojke iz Leleka? 'Andromeda' im donijela pobjedu na Dori i kartu za Beč

Publici su se prvi put predstavile na Dori 2025. s pjesmom 'The Soul of my Soul', s kojom su osvojile četvrto mjesto i status miljenica publike. Ove godine vratile su se snažnije i spremnije, a njihov trud se isplatio

Hrvatska je odlučila. U napetoj završnici Dore 2026., petočlana vokalna skupina Lelek odnijela je uvjerljivu pobjedu s pjesmom 'Andromeda', postavši tako nova nada za dugo iščekivani eurovizijski trijumf. Nakon što su osvojile srca publike i žirija, djevojke se spremaju za put u Beč, gdje će braniti boje Hrvatske na jubilarnom 70. Eurosongu.

Uvjerljiva pobjeda u finalu Dore

Finalna večer Dore, održana 15. veljače ponudila je šesnaest raznolikih nastupa, no od samog početka bilo je jasno da 'Andromeda' ima posebnu snagu. Kroz kombinirani sustav glasovanja, koji se sastojao od 50 posto glasova publike te po 25 posto glasova domaćeg i međunarodnog žirija, Lelek je prikupio ukupno 173 boda. Pobjedu su osigurale sa značajnom prednošću, osvojivši 77 bodova od žirija i čak 96 bodova od publike, što je potvrdilo da je njihova poruka snažno odjeknula diljem zemlje. Daleko iza sebe ostavile su drugoplasirani bend Cold Snap s pjesmom 'Mucho Macho' (108 bodova) i Stelu Rade na trećem mjestu s pjesmom 'Nema te' (93 boda). Kroz program, koji su vodili Barbara Kolar, Duško Čurlić, Ivan Vukušić i Iva Šulentić, publiku su zabavljali i prošlogodišnji pobjednik Dore Marko Bošnjak te legendarna grupa Magazin.

Tko su djevojke iz etno-pop senzacije Lelek?

Lelek je ženski sastav koji čini pet vokalistica: Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Lara Brtan, Korina Olivia Rogić i Marina Ramljak. Osnovane u rujnu 2024. godine, brzo su se nametnule na domaćoj sceni jedinstvenim spojem hrvatske tradicijske glazbe, slavenske baštine i suvremenog pop zvuka. Njihov glazbeni izričaj temelji se na moćnim vokalnim harmonijama koje stvaraju atmosferičan, gotovo filmski ugođaj, a njihov cjelokupni umjetnički dojam nadilazi samo glazbu, protežući se na snažnu vizualnu i scensku estetiku. Publici su se prvi put predstavile na Dori 2025. s pjesmom 'The Soul of my Soul', s kojom su osvojile četvrto mjesto i status miljenica publike. Ove godine vratile su se snažnije i spremnije, a njihov trud se isplatio.

Neočekivana veza s Big Brotherom

Ono što je mnogima promaknulo jest zanimljiva pozadina cijelog projekta. Iza grupe Lelek stoji Tomislav Roso, poznatiji kao finalist reality showa Big Brother iz 2018. godine. Roso, koji je kuću napustio tik pred superfinale, jedan je od autora pobjedničke pjesme 'Andromeda' i kreativni je pokretač ove glazbene priče. Zanimljivo je da je i drugi stanar iz iste sezone Big Brothera, Marin Novaković, bio povezan s grupom kao prateći vokal tijekom njihovog prvog nastupa na Dori.

Pjesma s porukom: Što se krije iza 'Andromede'?

'Andromeda' je mnogo više od pjesme, to je snažna i emotivna priča o ženskoj snazi, žrtvi i otporu. Tekst i glazbu potpisuje tim koji čine Filip Lacković, Tomislav Roso te poznata srpska pjevačica Zorja Pajić i njezin suprug Lazar Pajić. Pjesma je, kako su autori otkrili, inspirirana poviješću i sudbinama žena s prostora Bosne i Hercegovine te nosi duboku poruku o izdržljivosti koja se prenosi s generacije na generaciju. Stihovi poput “Naše majke nisu rađale robinje“ i “Dok ruke peru u krvi naših rana“ govore o patnji, ali i o nepokolebljivom duhu. Dramatičan i vizualno dojmljiv scenski nastup, s pažljivo osmišljenom koreografijom i atmosferičnom rasvjetom, dodatno je naglasio mračnu, ali moćnu tematiku pjesme, što je u konačnici rezultiralo uvjerljivom pobjedom.

Nakon povijesnog drugog mjesta Baby Lasagne 2024. i razočaravajućeg neuspjeha Marka Bošnjaka da se plasira u finale 2025., Hrvatska s velikim očekivanjima gleda prema Beču, nadajući se da bi ovo mogla biti godina prve pobjede. Grupa Lelek sa sobom nosi umjetnički cjelovitu i snažnu pjesmu koja se ističe svojom originalnošću i dubinom. Svoj nastup imat će u prvom polufinalu Eurosonga, u utorak, 12. svibnja, kada će pokušati osigurati prolazak u veliko finale i nastaviti pozitivan niz za Hrvatsku na najvećem glazbenom natjecanju na svijetu.