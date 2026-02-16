Samba, šljokice i milijuni ljudi: Ovako izgleda vrhunac Karnevala u Riju

Danas, 17. veljače, Rio de Janeiro živi svoj najuzbudljiviji karnevalski trenutak. Od 13. veljače grad diše u ritmu sambe, a večeras završava natjecateljski spektakl na slavnom Sambadrome Marquês de Sapucaí. Tijekom tri ključne večeri, 12 elitnih škola sambe iz Grupo Especial daje sve od sebe kako bi osvojile publiku i suce. Raskošni kostimi, monumentalne alegorijske platforme i snažne teme obilježile su ovogodišnje izdanje - od počasti glazbenim ikonama poput Rita Lee i Ney Matogrosso do priča o afro-brazilskoj duhovnosti i društvenim pitanjima.

No dok se reflektori pale na Sambadromu, ulice ne spavaju. Više od 450 besplatnih “blocos”, odnosno uličnih zabava s povorkama danima pretvara grad u jednu veliku pozornicu. Legendarni Cordão da Bola Preta ponovno je okupio more ljudi, dok Sargento Pimenta podiže atmosferu Beatles hitovima u samba ritmu. U četvrti Santa Teresa, Céu na Terra donosi šarmantnu, umjetničku vibru. Samba, šljokice i slavljenje života - tako izgleda vrhunac karnevala u Riju.