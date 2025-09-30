Moda
Djevojka sa špice fantastično nosi trendi modni detalj, poput Julije Roberts na crvenom tepihu

30. rujna 2025.
Julia je još jednom zasjala u vrlo razigranom outfitu, ali i pokazala da prati modu i odabire ono što joj najbolje pristaje

Velika holivudska zvijezda Julia Roberts pojavila se na premijeri filma After the Hunt u New Yorku prije nekoliko večeri. Na predstavljaju ovog psihološkog trilera u kojem glumi glavnu ulogu pojavila se u zanimljivom odijelu s modnim detaljem koji se posebno istaknuo ovu jesen.

Za posebnu prigodu, Roberts je odabrala odijelo kreativnog direktora Andreasa Kronthalera iz modne kuće Vivienne Westwood. Plavo-sivi set iz kolekcije jesen/zima 2025. godine sastoji se od sakoa s jednim gumbom, zaobljenim džepovima i naglašenim reverima i hlača sa izuzetno širokim nogavicama. Padale su sve do crvenog tepiha, skrivajući cipele i stvarajući dramatičan, efekt haljine. Odijelo je bilo ispisano motivom u ružičastoj boji, što mu je davalo razigran i svjež izgled, a u isto vrijeme ostalo sofisticirano. No u ovoj kombinaciji posebno se istaknuo jedan detalj - kravata. Kako bi se još više istaknula dodatno je ukrašena vintage broševima. Julia je još jednom zasjala u vrlo razigranom outfitu, ali i pokazala da prati modu i odabire ono što joj najbolje pristaje.

Moda sa zagrebačke špice

Da je kravata modni detalj koji će se puno nositi iduće sezone dokaz je i djevojka sa zagrebačke špice. Ovaj trend je već došao na naše ulice, a sjajno ga je nosila lijepa smeđokosa djevojaka u crno-bijelom outfitu. Kombinacija sastavljena od kratke bijele košulje s crnim širokim hlačama vrlo je jednostavna, kao i odabir tenisica. No ono što ga je posebno izdvojilo je crna kravata. Zanimljiv i efektan detalj podignuo je cijeli outfit te dodao dozu šarma, ali i pokazao da su jesenski trendovi stigli na zagrebačke ulice.

