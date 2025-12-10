403 Forbidden

Bolja ja
RTL POMAŽE DJECI

Košarkaški velikan Dino Rađa ponovno s loptom u rukama: Za lakši udah punim plućima djeci iz cijele Hrvatske!

Žena.hr
10. prosinca 2025.
Košarkaški velikan Dino Rađa ponovno s loptom u rukama: Za lakši udah punim plućima djeci iz cijele Hrvatske!
RTL
Priključite se kampanji 'Budi mi prijatelj' i osigurajte da djeci i mladima iz cijele Hrvatske svaki udah bude lakši, a oporavak brži!

U tijeku je kampanja „Budi mi prijatelj“ humanitarne udruge „RTL pomaže djeci“. Već tradicionalno, u ovo predblagdansko vrijeme, prikupljaju se sredstva za financiranje različitih projekata koje su na natječaj Udruge prijavile neprofitne organizacije koje se bave djecom, a u misiji stvaranja njihovog ljepšeg djetinjstva pomoći će pozivi i donacije gledatelja RTL-a te partnera Udruge. Kao ambasador projekta, pomoć onim najmlađima srdačno je podržao i košarkaški velikan Dino Rađa.

Treći projekt predstavljen u ovogodišnjoj kampanji vodi na Kvarner, gdje u Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Thalassotherapia Crikvenica dolaze djeca i mladi iz cijele Hrvatske na rehabilitacijski program liječenja dišnih organa.

Cilj projekta je opremiti vanjski prostor za rehabilitaciju koševima i golovima te stvoriti uvjete za kvalitetan aktivni rehabilitacijski proces dišnih organa. Nova će sportska oprema doprinijeti ne samo kvalitetnom provođenju slobodnog vremena za vrijeme boravka u rehabilitacijskoj bolnici, nego i povećanoj fizičkoj aktivnosti djece i mladih na otvorenom, kao i stjecanju zdravih navika.

Košarkaški velikan Dino Rađa ponovno s loptom u rukama: Za lakši udah punim plućima djeci iz cijele Hrvatske!
RTL

„U našoj bolnici se već niz godina provodi rehabilitacija djece, a najčešće je tu riječ o djeci s problemima astme. Stoga je upravo zbog te dijagnoze poželjno da pacijenti provode vrijeme na svježem zraku i pod blagodatima naše klime. Kod nas djeca borave 21 dan na liječenju i uz rehabilitaciju, jako je bitno da ta tri tjedna provedu i u druženju i igri. Želimo prilagoditi ovaj prostor potrebama djece i rehabilitacije na otvorenom“, ističe ravnateljica Bolnice Nataša Manestar.

Košarkaški velikan Dino Rađa ponovno s loptom u rukama: Za lakši udah punim plućima djeci iz cijele Hrvatske!
RTL

Važnost realizacije projekta prepoznao je i ambasador Dino Rađa.

„Ovdje u Thalassotherapiji Crikvenica djeca svaki dan ponovno uče disati punim plućima. Kretanje im pomaže u oporavku, ali prostor za igru još uvijek je samo prazno mjesto. Imaju volje, imaju energiju, znaju koliko im je važno, a ono što im još treba je mjesto koje će ih podržati“, ističe Rađa koji je dan proveo zajedno s malim pacijentima Bolnice, pruživši im podršku i zaigravši s njima što drugo nego – košarku.

Košarkaški velikan Dino Rađa ponovno s loptom u rukama: Za lakši udah punim plućima djeci iz cijele Hrvatske!
RTL

„S obzirom na to kako važnu ulogu sport ima u mom životu, jasno mi je i to koliko blagodati ovoj djeci donosi bavljenje sportom i boravak na svježem zraku. Veseli me što sam ambasador jednog ovakvog projekta koji promiče sve one vrijednosti koje i sam živim te vjerujem da ćemo zajedno djeci koja dolaze na liječenje u Crikvenicu osigurati adekvatnije uvjete za rehabilitaciju“, zaključuje.

I zato se priključite kampanji „Budi mi prijatelj“ i osigurajte da djeci i mladima iz cijele Hrvatske svaki udah bude lakši, a oporavak brži!

Sredstva kojima će se financirati projekti u kampanji prikupljaju se pozivom na humanitarni broj udruge 060 9007 (cijena poziva 0,83 EUR s PDV-om), direktnom uplatom na donacijski žiro-račun udruge HR6724070001500331700 ili online donacijama karticom direktno putem internetske stranice Udruge.

Pročitajte još o:
Dino Rađa
RTL POMAŽE DJECI
Košarkaški velikan Dino Rađa ponovno s loptom u rukama: Za lakši udah punim plućima djeci iz cijele Hrvatske!