Detalji koji čine razliku: Najljepši modni dodaci za razigrane proljetne kombinacije

Proljeće je idealno vrijeme za modno osvježenje, a upravo su dodaci ti koji najlakše unose novu energiju u svaki outfit. Marame, remenje i upečatljiv nakit ove sezone dolaze u razigranim, ali i elegantnim varijantama koje se lako prilagođavaju različitim stilovima

Modni dodaci oduvijek su imali moć transformirati i najjednostavniju kombinaciju u promišljen i stylish look, a upravo u proljeće dolaze do svog punog izražaja. Nakon zimskih slojeva i teških materijala, proljetna garderoba postaje laganija, prozračnija i razigranija, što ostavlja dovoljno prostora da modni dodaci preuzmu glavnu ulogu. Upravo oni daju osobni pečat svakoj kombinaciji i omogućuju da i najklasičniji komadi izgledaju svježe i trendi.

Ove sezone posebno su popularne marame koje se nose na bezbroj načina – oko vrata, u kosi, vezane na torbi ili čak kao top. Uzorci variraju od romantičnih cvjetnih do geometrijskih i retro motiva, a ključ je u igri bojama koje podižu cijeli outfit. Remenje se vraća u fokus, i to u statement varijantama – široki modeli koji naglašavaju struk ili tanki, minimalistički koji suptilno zaokružuju kombinaciju. Nose se preko haljina, blejzera pa čak i laganih kaputa, čime stvaraju definiraniju siluetu.

Broševi su još jedan dodatak koji doživljava veliki povratak. Nekada rezervirani za elegantne i formalne prilike, danas se nose na sve – od traper jakni do jednostavnih majica i sakoa. Upravo taj neočekivani zaokret daje outfitu dozu individualnosti i šarma. Osim njih, sve su traženiji i upečatljivi komadi nakita, poput velikih naušnica, slojevitih ogrlica i narukvica koje se kombiniraju u više slojeva za efektan, ali i dalje nosiv izgled.

Ne treba zanemariti ni modne dodatke za kosu – od minimalističkih kopči do romantičnih traka i scrunchie gumica koje unose dozu razigranosti. Torbe u svijetlim i pastelnim tonovima, kao i modeli od prirodnih materijala poput rafije, savršeno se uklapaju u proljetnu estetiku, dok sunčane naočale zaokružuju svaki look i daju mu dozu sofisticiranosti.

Upravo su modni dodaci najjednostavniji način da osvježiš svoju garderobu bez velikih troškova. Uz malo kreativnosti i kombiniranja, isti outfit možeš nositi na potpuno različite načine, ovisno o detaljima koje odabereš. U nastavku izdvajamo izbor najljepših modnih dodataka za proljeće iz high street trgovina koji će se lako uklopiti u svaki stil.

Arket - 49 €

Arket - 35 €

Arket - 29 €

H&M, šal - 19,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 19,99 €

Massimo Dutti - 49,95 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Pull and Bear - 17,99 €

Pull and Bear - 12,99 €

Pull and Bear, kopča - 6,99 €

Pull and Bear - 15,99 €

Zara - 22,95 €

Zara - 12,95 €

Zara - 22995 €

Zara, remen - 22,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 19,95 €