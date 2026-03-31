Sunčane naočale iz 90-ih ponovno su hit: Evo kako ih nositi danas

Male siluete, čiste linije i suptilni retro prizvuk čine ove sunčane naočale savršenim dodatkom za proljetne i ljetne kombinacije, a njihova popularnost jasno pokazuje kako se nostalgija može uklopiti u suvremeni stil na elegantan i nenametljiv način

Sunčane naočale iz 90-ih ponovno su u središtu modnih trendova, a ove sezone vraćaju se u modernijem i nosivijem izdanju nego ikad prije. Iako su inspirirane jednom od najikoničnijih modnih era, novi modeli donose profinjeniji pristup – manje su upadljivi, ali i dalje zadržavaju onu dozu nonšalantne cool estetike koja ih je učinila nezaboravnima. U proljeće i ljeto 2026. dominiraju male, elegantne siluete koje su zavladale kolekcijama modnih brendova i street style scenom.

Veliki povratak ovog trenda potvrđuju i modne ikone poput Rihanne, Belle Hadid, Hailey Bieber i Taylor Russell, koje sve češće biraju minimalističke, gotovo neprimjetne modele sunčanih naočala. No, ključ ovog povratka leži u reinterpretaciji – zaboravi na previše retro varijante, jer je naglasak sada na sofisticiranosti i lakoći kombiniranja.

Jedan od najpoželjnijih modela su ovalni okviri. Nježne linije i nešto manji format čine ih izuzetno nosivima, dok istovremeno daju suptilan vintage dojam. Ovaj model posebno se povezuje s estetikom Carolyn Bessette-Kennedy, čiji su jednostavni, crni ovalni okviri postali pravi modni simbol. Ako želiš postići isti efekt, ali u modernijoj varijanti, biraj svjetlije tonove poput krem, sivih ili kornjačevine koji će se lakše uklopiti u svakodnevne kombinacije.

S druge strane, naočale sa staklima u boji donose hrabriji zaokret ovom trendu. Aviator modeli u toniranim nijansama podsjećaju na razigranost devedesetih, ali danas dolaze u čišćim, jednostavnijim verzijama bez suvišnih detalja. Upravo je ravnoteža ključna – ovakve naočale najbolje izgledaju uz opuštene komade poput širokih hlača, kožnih jakni ili ležernih slojeva koji ublažavaju njihov statement efekt.

Za one koje vole oštrije linije, pravokutni modeli, poznati i kao “Bayonetta” naočale, nezaobilazan su izbor. Inspirirani futurističkom estetikom, ovi modeli donose dozu dramatičnosti u svaki outfit. Jednostavan crni okvir može djelovati izrazito chic, osobito ako ga kombiniraš s poslovnim komadima poput strukturiranih sakoa, košulja ili ženstvenih suknji. Zalizana kosa dodatno naglašava ovaj efekt i stavlja naočale u prvi plan.

Povratak sunčanih naočala kakve su se nosile u 90-ima savršeno pokazuje kako moda kontinuirano reinterpretira trendove iz prošlosti, prilagođavajući ih suvremenom načinu života. Ovaj trend nudi bezbroj mogućnosti stiliziranja – bilo da preferiraš suptilnu eleganciju ili upečatljive detalje, dovoljno je pronaći model koji odgovara tvom stilu i uklopiti ga u svakodnevne kombinacije na moderan način.

Massimo Dutti - 69,95 €

Miu Miu - 370 €

Chimi x Rotate Note - 200 €

Jimmy Fairly - 135 €

Le Specs Outta Loves - 75 €

Fendi First Crystal - 450 €

Lexxola Sami - 180 €