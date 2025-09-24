Demi Moore i Gwyneth Paltrow zasjale na Gucci reviji koja označava novo modno razdoblje

Demna, bivši kreativni direktor Balenciage, tek je nekoliko tjedana na čelu Guccija, a njegova prva kolekcija tiho je lansirana samo nekoliko sati prije premijere filma The Tiger

Modna kuća Gucci ušla je u novo uzbudljivo razdoblje pod kreativnim direktorom Demnom, i velikom stilu otvorila Tjedan mode u Milanu premijerom novog, upečatljivog kratkog filma. Među velikim imenima koja su u utorak stigla u talijansko modno središte kako bi proslavila izlazak filma bile su Demi Moore, Gwyneth Paltrow i Lila Moss. Sjajna Demi Moore privukla je poglede pojavivši se u bezvremenskoj haljini s zlatnim i narančastim detaljima koji prekrivaju haljinu. Gwyneth je inspiraciju je pronašla u prepoznatiljivom Gucci printu, outfit je bio potpuno pokriven logom.

Profimedia

Profimedia

Demna, bivši kreativni direktor Balenciage, tek je nekoliko tjedana na čelu Guccija, a njegova prva kolekcija tiho je lansirana samo nekoliko sati prije premijere filma The Tiger. Film su režirali renomirani filmaši Spike Jonze i Halina Reijn, a u njemu glumi i Oscarom nominirana Demi. Govoreći o svom novom razdoblju kao šef brenda, Demna je prvu kolekciju opisao kao "beskompromisno seksi, ekstravagantnu i hrabru". "Kolekcija nazvana La Famiglia označava povratak Guccija pričanju priča, ide u budućnost putujući prošlosti, definirajući estetiku na temelju koje će se graditi Demnina vizija Guccija, uoči njegovog prvog showa u veljači [za sezonu Jesen/Zima 2026],“ stoji u priopćenju za medije kojim je najavljena kolekcija. Bez sumnje, riječ je o snažnom kontrastu u odnosu na prethodnog kreativnog direktora Sabata de Sarna, čiji je stil bio suzdržaniji i fokusiran na svakodnevne komade.

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia

Profimedia