Probudila uspomene: Danijela Martinović zapjevala na Dori u istoj haljini kao prije 28 godina

Dok Hrvatska s nestrpljenjem iščekuje drugu polufinalnu večer i konačni odabir svog predstavnika za Beč, nastup Danijele Martinović ostat će zapamćen kao dirljiv podsjetnik na snagu glazbe i stila koji nadilaze vrijeme

Prva polufinalna večer Dore 2026. donijela je uzbuđenje, nove nade i prvih osam finalista koji će se boriti za priliku da predstavljaju Hrvatsku na Eurosongu u Beču. Ipak, u večeri posvećenoj budućim zvijezdama, pozornost je ukrala glazbena diva čija je karijera neraskidivo vezana uz Doru i Eurosong. Danijela Martinović svojim je nastupom u revijalnom dijelu programa podsjetila na zlatne dane hrvatske glazbe i izazvala ovacije publike, pojavivši se u kreaciji koja nosi posebnu priču.

Poznato je prvih osam finalista

U studiju Hrvatske radiotelevizije u Zagrebu, pod voditeljskom palicom iskusnog četverca Barbare Kolar, Duška Ćurlića, Ive Šulentić i Ivana Vukušića, predstavilo se dvanaest natjecatelja. Nakon napetog glasovanja, isključivo glasovima publike, odlučeno je da u veliko finale prolaze Lima Len s pjesmom "Raketa", Alen Đuras i "From Ashes to Flame", Noelle s "Uninterrupted", LELEK s "Andromeda", ToMa s "Ledinom", Ema Bubić i "Vrijeme za nas", Ananda s pjesmom "DORA" te metal sastav Cold Snap s energičnom "Mucho Macho". Dok su se zbrajali glasovi, pozornicu je preuzela jedna od najvećih zvijezda Dore.

Povratak kraljice u velikom stilu

Danijela Martinović, jedina pjevačica koja je Hrvatsku čak dva puta predstavljala na Eurosongu, priredila je publici pravi glazbeni i vizualni spektakl. Njezin nastup bio je više od revijalnog programa; bilo je to emotivno putovanje kroz vrijeme, obilježeno hitovima koji su definirali generacije i modnim odabirom koji je ispričao priču o uspjehu i trajnosti.

Neva Žganec/Pixsell

Glazbeno putovanje kroz najveće hitove

Svoj nastup otvorila je pjesmom koja joj je donijela peto mjesto na Eurosongu u Birminghamu 1998. godine, legendarnom baladom "Neka mi ne svane". Odmah je bilo jasno da energija i emocija s kojima Danijela izvodi svoje pjesme nisu nimalo izblijedjele. Uslijedio je mini koncert koji je publiku proveo kroz njezinu bogatu karijeru, uključujući hitove poput "Zovem te ja", "Danima, godinama, satima", "Što sam ja, što si ti", "Pleši sa mnom" i "Ide mi (Da je slađe zaspati)". Za sam kraj, kao posvetu eurovizijskom duhu, izvela je obradu pobjedničke pjesme iz 1997., "Love Shine a Light" grupe Katrina and the Waves, poslavši snažnu poruku ljubavi i zajedništva.

Neva Žganec/Pixsell

Haljina koja pamti pobjedu

Ipak, trenutak koji je obilježio večer bio je Danijelin izlazak na pozornicu u upečatljivoj, dugoj plavoj haljini. Nije dugo trebalo da obožavatelji prepoznaju legendarnu kreaciju. Riječ je o istoj onoj haljini u kojoj je, prije točno dvadeset i osam godina, pobijedila na Dori 1998. godine. Elegantna haljina asimetričnog gornjeg dijela s jednim otkrivenim ramenom, bogatim naborima i dramatičnim šlepom i danas izgleda besprijekorno, a kako je primijetila i voditeljica Barbara Kolar, pjevačici pristaje "kao salivena".

Sama Danijela otkrila je zanimljiv detalj: dok je bijelu haljinu s prepoznatljivom kapuljačom s nastupa na Eurosongu donirala u humanitarne svrhe, ovu plavu, pobjedničku, odlučila je sačuvati. Za nastup na Dori 2026. styling je osuvremenila crnim prozirnim rukavicama i cipelama s visokom platformom, pokazavši da ikonični komadi uz male preinake mogu biti vječni.