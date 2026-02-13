Svjetski dan radija: Zašto radio i danas drži tron unatoč digitalnoj revoluciji

U eri streaming servisa, podcasta i sadržaja na zahtjev, mnogi su mu predviđali kraj. Ipak, radio i dalje svira u našim automobilima, domovima i na radnim mjestima, dokazujući da njegova čarolija nije nestala, već se samo prilagodila novom dobu

Trinaestog veljače obilježava se Svjetski dan radija, dan posvećen mediju koji je oblikovao generacije, preživio tehnološke revolucije i ostao jedan od najdostupnijih i najpouzdanijih izvora informacija i zabave na svijetu.

Medij koji je promijenio svijet

Put radija započeo je na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, zahvaljujući vizionarima poput Nikole Tesle i Guglielma Marconija, koji su postavili temelje bežične komunikacije. Od prvotne vojne i pomorske primjene, radio je brzo pronašao put do domova. Prva komercijalna radijska postaja, KDKA u Pittsburghu, započela je s emitiranjem 1920. godine, a već do kraja desetljeća milijuni kućanstava diljem svijeta imali su svoj prijamnik. U Hrvatskoj je era radija započela 15. svibnja 1926., kada je spikerica Božena Begović izgovorila povijesne riječi: "Halo, halo! Ovdje Radio Zagreb!".

Radio je postao više od tehnologije, postao je središte obiteljskog života. Pružao je trenutne vijesti u vremenima kada su novine kasnile danima, donosio je glas nade tijekom Velike depresije kroz "Razgovore uz kamin" američkog predsjednika Roosevelta i bio ključni izvor informacija tijekom Drugog svjetskog rata. Njegova sposobnost da prenese emociju, od ushita sportskih pobjeda do tjeskobe ratnih izvještaja, stvorila je neviđenu povezanost s publikom.

Vjeran suputnik u digitalnom dobu

Dolaskom televizije, a kasnije i interneta, činilo se da je zlatno doba radija završeno. Međutim, umjesto da nestane, radio se transformirao. Njegova najveća snaga danas leži u onome što ga je oduvijek činilo posebnim: jednostavnosti, dostupnosti i ljudskom dodiru. Dok streaming platforme nude beskonačnu specifičnost algoritamski krojenih playlista, radio nudi serendipitet, mogućnost da slučajno otkrijete novu pjesmu ili čujete perspektivu o kojoj niste razmišljali.

Jedan od ključnih razloga njegove dugovječnosti je prisutnost u automobilima, gdje ostaje dominantan medij. No, njegova privlačnost seže dublje. U svijetu preplavljenom dezinformacijama, lokalni radio ostaje jedan od najpouzdanijih izvora vijesti. Pruža servisne informacije, izvještaje o stanju u prometu i vremensku prognozu, stvarajući osjećaj pripadnosti zajednici. Glas poznatog voditelja postaje glas prijatelja koji nas prati kroz dan, nudeći društvo i toplinu koju nijedan algoritam ne može replicirati. U kriznim situacijama, kada internetske i mobilne mreže padnu, radio je često jedina veza sa svijetom, potvrđujući svoju nezamjenjivu ulogu u javnoj sigurnosti.

Budućnost zvuka i ljudskog glasa

Svjetski dan radija, koji je UNESCO službeno proglasio 2011. godine, prilika je za promišljanje o budućnosti ovog medija. Zanimljivo je da je tema za 2026. godinu "Radio i umjetna inteligencija", s naglaskom da je AI alat, a ne glas. To pokazuje da radio ne bježi od inovacija, već traži načine kako ih iskoristiti za poboljšanje produkcije i dostupnosti, istovremeno čuvajući autentičnost i ljudsku komponentu koja ga čini jedinstvenim.

Nakon više od sto godina, radio je dokazao nevjerojatnu otpornost. Više nije jedini, ali je i dalje jedinstven medij. Njegova sposobnost da informira, zabavlja i, najvažnije od svega, povezuje ljude, osigurava mu mjesto u medijskom krajoliku i u budućnosti. Dok god postoji potreba za zajedničkim iskustvom i ljudskim glasom, radio će imati svoju publiku.