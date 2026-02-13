Svjetski dan radija: Zašto radio i danas drži tron unatoč digitalnoj revoluciji
Trinaestog veljače obilježava se Svjetski dan radija, dan posvećen mediju koji je oblikovao generacije, preživio tehnološke revolucije i ostao jedan od najdostupnijih i najpouzdanijih izvora informacija i zabave na svijetu.
Medij koji je promijenio svijet
Put radija započeo je na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, zahvaljujući vizionarima poput Nikole Tesle i Guglielma Marconija, koji su postavili temelje bežične komunikacije. Od prvotne vojne i pomorske primjene, radio je brzo pronašao put do domova. Prva komercijalna radijska postaja, KDKA u Pittsburghu, započela je s emitiranjem 1920. godine, a već do kraja desetljeća milijuni kućanstava diljem svijeta imali su svoj prijamnik. U Hrvatskoj je era radija započela 15. svibnja 1926., kada je spikerica Božena Begović izgovorila povijesne riječi: "Halo, halo! Ovdje Radio Zagreb!".
Radio je postao više od tehnologije, postao je središte obiteljskog života. Pružao je trenutne vijesti u vremenima kada su novine kasnile danima, donosio je glas nade tijekom Velike depresije kroz "Razgovore uz kamin" američkog predsjednika Roosevelta i bio ključni izvor informacija tijekom Drugog svjetskog rata. Njegova sposobnost da prenese emociju, od ushita sportskih pobjeda do tjeskobe ratnih izvještaja, stvorila je neviđenu povezanost s publikom.
Vjeran suputnik u digitalnom dobu
Dolaskom televizije, a kasnije i interneta, činilo se da je zlatno doba radija završeno. Međutim, umjesto da nestane, radio se transformirao. Njegova najveća snaga danas leži u onome što ga je oduvijek činilo posebnim: jednostavnosti, dostupnosti i ljudskom dodiru. Dok streaming platforme nude beskonačnu specifičnost algoritamski krojenih playlista, radio nudi serendipitet, mogućnost da slučajno otkrijete novu pjesmu ili čujete perspektivu o kojoj niste razmišljali.
Jedan od ključnih razloga njegove dugovječnosti je prisutnost u automobilima, gdje ostaje dominantan medij. No, njegova privlačnost seže dublje. U svijetu preplavljenom dezinformacijama, lokalni radio ostaje jedan od najpouzdanijih izvora vijesti. Pruža servisne informacije, izvještaje o stanju u prometu i vremensku prognozu, stvarajući osjećaj pripadnosti zajednici. Glas poznatog voditelja postaje glas prijatelja koji nas prati kroz dan, nudeći društvo i toplinu koju nijedan algoritam ne može replicirati. U kriznim situacijama, kada internetske i mobilne mreže padnu, radio je često jedina veza sa svijetom, potvrđujući svoju nezamjenjivu ulogu u javnoj sigurnosti.
Budućnost zvuka i ljudskog glasa
Svjetski dan radija, koji je UNESCO službeno proglasio 2011. godine, prilika je za promišljanje o budućnosti ovog medija. Zanimljivo je da je tema za 2026. godinu "Radio i umjetna inteligencija", s naglaskom da je AI alat, a ne glas. To pokazuje da radio ne bježi od inovacija, već traži načine kako ih iskoristiti za poboljšanje produkcije i dostupnosti, istovremeno čuvajući autentičnost i ljudsku komponentu koja ga čini jedinstvenim.
Nakon više od sto godina, radio je dokazao nevjerojatnu otpornost. Više nije jedini, ali je i dalje jedinstven medij. Njegova sposobnost da informira, zabavlja i, najvažnije od svega, povezuje ljude, osigurava mu mjesto u medijskom krajoliku i u budućnosti. Dok god postoji potreba za zajedničkim iskustvom i ljudskim glasom, radio će imati svoju publiku.