Najljepši plan za Valentinovo? Kava u dvoje

Kremasta pjena, bogata aroma i prepoznatljiv okus Barcaffè Cappuccina stvoreni su za super trenutke s dragim osobama zbog kojih osjećamo nježne leptiriće u trbuhu

Ako još tražite savršen način da obilježite Valentinovo, ponekad je dovoljno samo sjesti u omiljeni kafić i podijeliti trenutak uz toplu kavu. Upravo se u tim jednostavnim ritualima krije prilika za povezivanje i autentičnu sreću s osobom koja nam je važna.

Kremasti Cappuccino za dvoje

Znamo da Valentinovo često sa sobom nosi dozu nepotrebnog stresa: gdje otići, što isplanirati i kako sve učiniti “posebnim”. No iskustvo se pokazalo da su najljepši trenuci nerijetko oni najjednostavniji: provedeni u ugodnom razgovoru, uz omiljeni topli napitak i osobu koju volimo.

Barcaffe je ovog Valentinova pripremio poseban dar za sve zaljubljene i sve one koji planiraju provesti vrijeme s dragom osobom. Od petka 13. do nedjelje 15. veljače u kafićima diljem Hrvatske vrijedi posebna ponuda, uz naručeni Barcaffè Cappuccino drugi je gratis. Dovoljno dobar povod da pozovete svoj +1 na kavu, bilo da je riječ o partneru, simpatiji ili osobi kojoj jednostavno želite uljepšati dan.

Kao nježni leptirići u trbuhu

A mi ga volimo jer dolazi u raznim okusima - klasičnim varijantama Classic Extra Creamy do izražajnijih aroma kao što su Mocha Choco, Noisette i Irish Cream.

Zato predlažemo da ovog vikenda pronađete najbliži kafić i prepustite se užitku kremastog Cappuccina, jer ponekad je šalica tople, fine kave sve što trebate da bi ovo Valentinovo bilo savršeno.