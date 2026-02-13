Modni bijeg od stvarnosti: Magična Sirianova kolekcija osvojila New York

U trenucima kada se stvarnost čini preteškom, dizajner Christian Siriano odlučio je publici na New York Fashion Weeku ponuditi ono što joj je najpotrebnije: bijeg. Njegova kolekcija za jesen i zimu 2026. nije bila samo odjeća, već pozivnica u nadrealistički san, svijet inspiriran djelima Salvadora Dalíja, gdje granice između svjesnog i nesvjesnog postaju nejasne. U minimalističkom prostoru, bez suvišne scenografije, Siriano je pustio da njegove kreacije govore same za sebe, i one su to učinile gromoglasno.

Revija je započela strogo strukturiranim crno-bijelim siluetama. Asimetrično rezani sakoi, hlače od satena i suknje ukrašene perjem postavljali su ozbiljan, gotovo arhitektonski ton. No, tama je postupno ustupila mjesto eksploziji boja. Pistom su prošetali modeli u kreacijama koje su slavile život, od upečatljivih haljina s dramatičnim izrezima do predimenzioniranih rukava od tila i peplum krojeva. Siriano se nije bojao eksperimentirati s prozirnim materijalima, resama i delikatnim perlicama, stvarajući komade koji su istovremeno bili odvažni i elegantni.

Posebno su se istaknule kreacije u žuto-zelenoj boji, dok su skulpturalne haljine sa šljokicama i zavodljivi korzeti dodali dozu glamura i senzualnosti. Svaki komad bio je osmišljen kao umjetničko djelo, a modeli su nosili skulpturalne frizure koje su se poput vrpci omotavale oko vrata, dodatno naglašavajući nadrealnu estetiku kolekcije.

Vrhunac večeri bila je finalna haljina čija je priča gotovo jednako dramatična kao i njezin izgled. Iridescentna zeleno-plava tkanina naručena iz Italije tjednima je bila zadržana na carini, stigavši u atelje manje od četrdeset osam sati prije početka revije. U toj spektakularnoj "bubble" haljini dizajnerova dugogodišnja muza, supermodel Coco Rocha, zatvorila je reviju teatralno pozirajući i hipnotizirajući publiku.