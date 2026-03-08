403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
IMA I STAV

Londonski đir na zagrebačkoj špici: Dama u leopardu i statement čizmama prava je zvijezda

Žena.hr
8. ožujka 2026.
Londonski đir na zagrebačkoj špici: Dama u leopardu i statement čizmama prava je zvijezda
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Zagrebačka špica prava je modna inspiracija, a jedna dama prošle subote pokazala je kako kombinirati upečatljive modne komade

Jedna dama na zagrebačkoj špici potpuno je sve zasjenila u svom odjevnom izboru, podsjeća na modne kombinacije koje bismo očekivali vidjeti na ulicama Londona, a ne Zagreba. S elegantnim leopardskim kaputom, koji je pravi statement komad, pokazala je kako se odvažiti i istovremeno nositi sofisticirano. Kombiirala ga je s crvenim šalom koji je stvorio odličan kontrast i naglasio živahnost u cijelom izgledu. Fotografiju je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf. 

Londonski đir na zagrebačkoj špici: Dama u leopardu i statement čizmama prava je zvijezda
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Čizme do koljena u crnoj boji s visokom potpeticom i čvrstom platformom dodatno podupiru njezinu snažnu i ženstvenu figuru, a uz crnu torbu i sunčane naočale, stvorila je izgled koji zrači urbanom gracioznošću. Ova kombinacija izgleda poput nečega što bismo mogli vidjeti na londonskim ulicama - kombiniranje snažnih komada, boja i uzoraka. 

Zagreb je zasigurno postao mjesto na kojem se sve više viđaju ovakvi odvažni modni odabiri. Dama na fotografiji pokazala je da špica nije samo mjesto za udobne i klasične kombinacije, već i prilika da se pokaže kreativnost, odvažnost i ljubav prema modi.

Pročitajte još o:
ModaZagrebačka špica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IMA I STAV
Londonski đir na zagrebačkoj špici: Dama u leopardu i statement čizmama prava je zvijezda