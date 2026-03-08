Londonski đir na zagrebačkoj špici: Dama u leopardu i statement čizmama prava je zvijezda

Zagrebačka špica prava je modna inspiracija, a jedna dama prošle subote pokazala je kako kombinirati upečatljive modne komade

Jedna dama na zagrebačkoj špici potpuno je sve zasjenila u svom odjevnom izboru, podsjeća na modne kombinacije koje bismo očekivali vidjeti na ulicama Londona, a ne Zagreba. S elegantnim leopardskim kaputom, koji je pravi statement komad, pokazala je kako se odvažiti i istovremeno nositi sofisticirano. Kombiirala ga je s crvenim šalom koji je stvorio odličan kontrast i naglasio živahnost u cijelom izgledu. Fotografiju je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Čizme do koljena u crnoj boji s visokom potpeticom i čvrstom platformom dodatno podupiru njezinu snažnu i ženstvenu figuru, a uz crnu torbu i sunčane naočale, stvorila je izgled koji zrači urbanom gracioznošću. Ova kombinacija izgleda poput nečega što bismo mogli vidjeti na londonskim ulicama - kombiniranje snažnih komada, boja i uzoraka.

Zagreb je zasigurno postao mjesto na kojem se sve više viđaju ovakvi odvažni modni odabiri. Dama na fotografiji pokazala je da špica nije samo mjesto za udobne i klasične kombinacije, već i prilika da se pokaže kreativnost, odvažnost i ljubav prema modi.