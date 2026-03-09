Vrijeme je za obnovu lica i tijela: Na koje beauty tretmane ići u proljeće?

Dolaskom proljeća mnoge žene započinju svojevrsni beauty reset nakon zimskih mjeseci. Hladno vrijeme, suhi zrak i slojevita odjeća često ostavljaju trag na koži, kosi i tijelu, pa je ovo razdoblje idealno za obnovu i pripremu za toplije dane

Nakon dugih i sivih zimskih mjeseci, dolazak proljeća budi želju za promjenom i obnovom. Baš kao što priroda oživljava, tako i mi osjećamo potrebu osloboditi se težine zime, osvježiti izgled i s novom energijom zakoračiti u toplije dane. Ovo je idealno razdoblje za posvetiti se sebi i priuštiti koži i tijelu njegu koja će izbrisati tragove hladnoće i pripremiti nas za ljetnu sezonu. Od revitalizirajućih tretmana za lice do oblikovanja tijela i novih trendova u svijetu manikure, donosimo vam potpuni vodič kroz najpopularnije beauty rituale koji dominiraju ovog proljeća.

Njega lica: Povratak sjaja nakon duge zime

Zima ostavlja vidljive posljedice na našoj koži. Niske temperature, vjetar i suhi zrak iz grijanih prostora isušuju kožu, slabe njezinu zaštitnu barijeru i čine je beživotnom, sivom i grubom na dodir. Teške i bogate kreme koje su nas štitile tijekom siječnja sada mogu postati preteške i začepiti pore. Zato je proljetni detoks kože usmjeren na nježno, ali dubinsko čišćenje, uklanjanje odumrlih stanica i, najvažnije, vraćanje prijeko potrebne hidratacije.

Profesionalni tretmani ključni su za brzu i učinkovitu transformaciju. Klasično mehaničko čišćenje lica (cijene se kreću od 50 do 75 €) i dalje je temelj zdrave kože, no sve su popularniji tretmani poput hidrodermoabrazije (80 - 150 €), koji istovremeno čiste, rade piling i dubinski vlaže kožu. Za borbu protiv umornog izgleda i sitnih nepravilnosti, poput hiperpigmentacijskih mrlja, idealni su kemijski pilinzi (60 - 95 €) koji potiču obnovu stanica. Želite li pak potaknuti proizvodnju kolagena i vratiti koži čvrstoću, dermapen ili microneedling tretmani (160 - 240 €) pokazali su se kao iznimno učinkovito rješenje.

Pexels

Tijelo u fokusu: Priprema za ljetnu sezonu

S prvim zrakama sunca mnoge žene počinju razmišljati o pripremi tijela za laganiju odjeću. U fokusu su tretmani koji smanjuju celulit, potiču izbacivanje viška tekućine i poboljšavaju tonus kože. Posljednjih nekoliko godina jedan se tretman istaknuo kao apsolutni favorit.

Maderoterapija kao apsolutni hit

Maderoterapija, poznata i kao terapija drvom, postala je jedan od najtraženijih tretmana za oblikovanje tijela, i to s dobrim razlogom. Riječ je o holističkoj masažnoj tehnici koja koristi posebno dizajnirane drvene valjke i alate za intenzivnu stimulaciju kože i potkožnog tkiva. Ova metoda neinvazivno i prirodno razbija tvrdokorne masne naslage i celulit, potiče limfnu drenažu i poboljšava cirkulaciju. Rezultati su vidljivi već nakon nekoliko tretmana: koža postaje zategnutija i glađa, a smanjuje se i obujam na tretiranim područjima. Osim estetskih benefita, maderoterapija je i iznimno opuštajuće iskustvo koje oslobađa od stresa i napetosti u mišićima. Cijena jednog tretmana kreće se od 25 do 40 €, dok su paketi od deset tretmana, koji daju najbolje rezultate, dostupni po cijenama od 220 do 310 €. Uz maderoterapiju, popularne su i klasične ručne anticelulitne masaže te aparativna limfna drenaža (presoterapija), koja pomaže kod osjećaja težine i natečenosti u nogama.

Pexels

Nokti u proljetnim bojama i svježa kosa

Nakon zimske vladavine tamnih i zagasitih tonova, proljeće na naše nokte donosi eksploziju boja. Police salona ispunjene su pastelnim nijansama poput nježno žute, boje lavande i baby plave. Klasična francuska manikura dobiva moderno ruho s vrhovima u duginim bojama ili sa životinjskim uzorcima. Cvjetni motivi su vječni proljetni klasik, no ove sezone nose se u obliku mikro detalja ili kao dio odvažnog retro dizajna. Za one koji vole glamur, tu su kromirani i "glazed" efekti koji svakoj boji daju zrcalni sjaj. Njega stopala također dolazi u prvi plan s dolaskom otvorenije obuće, pa je estetska (25 - 35 €) ili medicinska pedikura (32 - 45 €) nezaobilazan korak.

Pexels

Kosa isušena centralnim grijanjem vapi za obnovom. Frizerski saloni u proljeće bilježe porast potražnje za tretmanima dubinske hidratacije i oporavka, ali i za promjenama boje. Pramenovi rađeni tehnikom balayage, koji kosi daju osunčani izgled, i dalje su najpopularniji odabir za posvjetljivanje. Uz novu frizuru, za zaokružen izgled tu su i detalji poput savršeno oblikovanih obrva i podignutih trepavica, za što su idealni tretmani poput brow lifta ili lash lifta.

Pexels

Proljeće je doista vrijeme za novi početak. Bilo da se odlučite za suptilno osvježenje ili potpunu transformaciju, najvažnije je odvojiti vrijeme za sebe. Ovi rituali nisu samo ulaganje u ljepotu, već i prilika za opuštanje i punjenje baterija za sve izazove i radosti koje donose topliji dani.