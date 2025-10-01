Odvažna kombinacija: Dama sa špice zna kako nositi vibrantnu zelenu i leopard detalj

Zagrebačka špica uvijek je izvor najboljih modnih kombinacija, a nama se posebno svidjela gospođa u odličnoj zelenoj kombinaciji

Jesensko vrijeme je poziv da se iz ormara izvade neutralne boje i vrlo jednostavne kombinacije. Boje i uzroci se najčešće ostavljaju u ljetnim mjesecima, no prošle subote jedna gospođa sa zagrebačke špice pokazala nam je kako nositi živahnu boju i leopard uzorak te izgledati sjajno.

Pavao Bobinac/Dosadni fotograf

Dama je zelenu suknju i kaputić kombinirala s bluzom u neutralnoj sivoj boji, torbica je također vrlo neutralna, kao i tenisice. Uz ove boje lijepa zelena je potpuno došla do izražaja, a njezina pojava samo je pokazala da jesen ne mora biti modno neutralna. Jarke boje mogu biti vrlo elegantne, a ne treba ni odustati od detalja s uzorcima. Gospođa ja izabrala vrlo trendi leopard uzorak koji savršeno pristaje uz ovu zanimljivu kombinaciju, a nama pokazala pravu modnu lekciju za jesen.