Sumnjiva dojava o bombi pa hladan tuš: 'Kad si mi planirala reći da si molila Šimuna da ti se vrati?'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Sjene prošlosti'

Miro i Blanka su u bijegu, a pomoć im stiže od neočekivane osobe... Nakon što Ines doživi prometnu nesreću, Olga joj pomaže s organizacijom domjenka. Nova obaveza znači samo jedno – potrebna joj je Šimunova pomoć jer ne stiže sve sama.

Marta ipak pristane otići na večeru s Karlom i prvi se put zajedno s njim pojaviti u kvartu. No druženje ubrzo prekine dojava o bombi. Loša sreća ili još jedna Martina igrica?

Iznervirani Karlo puca pod pritiskom i Marti servira neočekivano pitanje: „Kad si mi planirala reći da si molila Šimuna da ti se vrati?“

„To što govoriš nema smisla“, brani se Marta, „Kakav Šimun, otkud te glupe optužbe?“

„Dakle, koji je tvoj odgovor?“ inzistira Karlo na odgovoru ne dajući joj prostora da se izvuče.

Kako će se kraljica intriga snaći u ovoj situaciji?

Sjene prošlosti' – večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.