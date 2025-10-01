Inspiracija za buduće mladenke: Selena Gomez imala je tri raskošne vjenčanice, pogledajte fotografije

Pjevačica je oduševila obožavatelje novim fotografijama sa svog posebnog dana

Selena Gomez i dalje dijeli emotivne trenutke sa svog bajkovitog vjenčanja s Bennyjem Blancom. U novoj objavi na Instagramu, glumica i pjevačica pokazala je dosad neviđene fotografije koje su otkrile kako je tijekom velikog dana nosila čak tri različite kreacije slavnog dizajnera Ralpha Laurena.

Vintage haljina za svadbeni prijem

Za prvi ples Selena je odabrala profinjenu bijelu haljinu nadahnutu vintage estetikom, sa srcolikim izrezom koji odiše elegancijom i ženstvenošću.

Raskošna haljina s dugačkim šlepom

Zvijezda serije 'Only Murders in the Building' otkrila je i glavnu vjenčanicu – sofisticiranu haljinu halterneck kroja, ukrašenu čipkastim detaljima na vratu i impresivnim dugim šlepom. Izgled je zaokružila klasičnim dugim velom i frizurom u glamuroznom stilu starog Hollywooda.

Moderna čipkasta haljina

Treća haljina bila je još jedna kreacija s halterneck izrezom, ovaj put naglašena strukturiranim korzetom i nježnim čipkastim šlepom. Ovaj model unio je notu moderne romantike i pokazao da je pjevačica birala kombinacije koje spajaju klasičan luksuz i suvremeni šarm.

Gomez je podijelila i fotografiju svoje svadbene torte u obliku srca, s crnim natpisom „just married“ ispisanim u kurzivu, ukrašene figuricama mladenke i mladoženje.