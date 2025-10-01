Moda
Inspiracija za buduće mladenke: Selena Gomez imala je tri raskošne vjenčanice, pogledajte fotografije

1. listopada 2025.
Pjevačica je oduševila obožavatelje novim fotografijama sa svog posebnog dana

Selena Gomez i dalje dijeli emotivne trenutke sa svog bajkovitog vjenčanja s Bennyjem Blancom. U novoj objavi na Instagramu, glumica i pjevačica pokazala je dosad neviđene fotografije koje su otkrile kako je tijekom velikog dana nosila čak tri različite kreacije slavnog dizajnera Ralpha Laurena.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

Vintage haljina za svadbeni prijem

Za prvi ples Selena je odabrala profinjenu bijelu haljinu nadahnutu vintage estetikom, sa srcolikim izrezom koji odiše elegancijom i ženstvenošću.

Raskošna haljina s dugačkim šlepom

Zvijezda serije 'Only Murders in the Building' otkrila je i glavnu vjenčanicu – sofisticiranu haljinu halterneck kroja, ukrašenu čipkastim detaljima na vratu i impresivnim dugim šlepom. Izgled je zaokružila klasičnim dugim velom i frizurom u glamuroznom stilu starog Hollywooda.

Moderna čipkasta haljina

Treća haljina bila je još jedna kreacija s halterneck izrezom, ovaj put naglašena strukturiranim korzetom i nježnim čipkastim šlepom. Ovaj model unio je notu moderne romantike i pokazao da je pjevačica birala kombinacije koje spajaju klasičan luksuz i suvremeni šarm.

Gomez je podijelila i fotografiju svoje svadbene torte u obliku srca, s crnim natpisom „just married“ ispisanim u kurzivu, ukrašene figuricama mladenke i mladoženje.

