20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju

Jednostavna i šik, crna haljina uvijek djeluje profinjeno i efektno, a zimska sniženja donijela su mnoštvo prekrasnih modela koji se mogu nositi u dnevnim i večernjim kombinacijama

Mala crna haljina komad je koji nikad ne izlazi iz mode, a dobra vijest je da je trenutačno možeš pronaći po iznimno povoljnim cijenama. Na sniženjima u Zari, Stradivariusu, Bershki i Reservedu izdvojili smo 20 crnih haljina koje se uklapaju u svaki stil i prigodu, a cijene im se kreću od 10 do 20 eura.

U ponudi su modeli za svaki dan, ali i oni koji lako mogu poslužiti za večernji izlazak ili posebne prilike. Od jednostavnih krojeva koji prate liniju tijela, do trendi mini i midi varijanti – crna haljina ostaje siguran izbor kada želiš izgledati dotjerano uz minimalan trud. Idealna prilika da obnoviš garderobu bez opterećenja za budžet.

Zara, haljina - 9,99 €

Reserved, midi haljina - 10,99 €

Zara, maxi haljina - 9,99 €

Reserved, haljina - 15,99 €

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zara, drapirana haljina - 9,99 €

Bershka, rebrasta haljina - 9,99 €

Stradivarius, haljina - 12,99 €

Zara, maxi haljina - 19,99 €

Bershka, midi haljina - 9,99 €

Zara, haljina - 19,99 €

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bershka, mini haljina - 9,99 €

Bershka, midi haljina - 9,99 €

Stradivarius, peltena haljina - 12,99 €

Bershka, haljina - 9,99 €

Bershka, asimetrična haljina - 9,99 €

Stradivarius, mini haljina - 12,99 €

Zara, asimetrična haljina - 9,99 €

Zara, mini haljina - 15,99 €

Reserved, midi haljina - 19,99 €