20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju

Jednostavna i šik, crna haljina uvijek djeluje profinjeno i efektno, a zimska sniženja donijela su mnoštvo prekrasnih modela koji se mogu nositi u dnevnim i večernjim kombinacijama
Mala crna haljina komad je koji nikad ne izlazi iz mode, a dobra vijest je da je trenutačno možeš pronaći po iznimno povoljnim cijenama. Na sniženjima u Zari, Stradivariusu, Bershki i Reservedu izdvojili smo 20 crnih haljina koje se uklapaju u svaki stil i prigodu, a cijene im se kreću od 10 do 20 eura.
U ponudi su modeli za svaki dan, ali i oni koji lako mogu poslužiti za večernji izlazak ili posebne prilike. Od jednostavnih krojeva koji prate liniju tijela, do trendi mini i midi varijanti – crna haljina ostaje siguran izbor kada želiš izgledati dotjerano uz minimalan trud. Idealna prilika da obnoviš garderobu bez opterećenja za budžet.