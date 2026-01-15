403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
MODNI IZLOZI

20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju

Žena.hr
15. siječnja 2026.
20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju
Stradivarius
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Jednostavna i šik, crna haljina uvijek djeluje profinjeno i efektno, a zimska sniženja donijela su mnoštvo prekrasnih modela koji se mogu nositi u dnevnim i večernjim kombinacijama

Mala crna haljina komad je koji nikad ne izlazi iz mode, a dobra vijest je da je trenutačno možeš pronaći po iznimno povoljnim cijenama. Na sniženjima u Zari, Stradivariusu, Bershki i Reservedu izdvojili smo 20 crnih haljina koje se uklapaju u svaki stil i prigodu, a cijene im se kreću od 10 do 20 eura.

U ponudi su modeli za svaki dan, ali i oni koji lako mogu poslužiti za večernji izlazak ili posebne prilike. Od jednostavnih krojeva koji prate liniju tijela, do trendi mini i midi varijanti – crna haljina ostaje siguran izbor kada želiš izgledati dotjerano uz minimalan trud. Idealna prilika da obnoviš garderobu bez opterećenja za budžet.

20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju
Zara, haljina - 9,99 €

20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju
Reserved, midi haljina - 10,99 €

20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju
Zara, maxi haljina - 9,99 €

 

20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju
Reserved, haljina - 15,99 €

20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju
Zara, drapirana haljina - 9,99 €

20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju
Bershka, rebrasta haljina - 9,99 €

20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju
Stradivarius, haljina - 12,99 €

20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju
Zara, maxi haljina - 19,99 €

20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju
Bershka, midi haljina - 9,99 €

20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju
Zara, haljina - 19,99 €

20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju
Bershka, mini haljina - 9,99 €

20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju
Bershka, midi haljina - 9,99 €

20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju
Stradivarius, peltena haljina - 12,99 €

20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju
Bershka, haljina - 9,99 €

20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju
Bershka, asimetrična haljina - 9,99 €

20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju
Stradivarius, mini haljina - 12,99 €

20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju
Zara, asimetrična haljina - 9,99 €

20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju
Zara, mini haljina - 15,99 €

20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju
Reserved, midi haljina - 19,99 €

20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju
Reserved, haljina od velura - 15,99 €

Pročitajte još o:
ModaHaljine
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MODNI IZLOZI
20 crnih haljina do 20 eura: Ove ljepotice vrijedi uloviti na sniženju