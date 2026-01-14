Povratak crnih haljina: Zašto su holivudske zvijezde na početku 2026. odabrale boju vječne elegancije

Sezona dodjela nagrada službeno je započela, a s njom i nezaobilazna parada glamura na crvenom tepihu. Nakon što su se slegli dojmovi s 83. dodjele Zlatnih globusa, održane u Los Angelesu, jedan modni zaključak nameće se sam od sebe: crna boja se vratila na velika vrata. Iako je često percipirana kao siguran odabir, ove godine ona je bila sve samo ne dosadna. Brojne zvijezde iskoristile su je kao platno za izražavanje osobnosti, od klasične profinjenosti do avangardne odvažnosti, dokazujući da je njezina moć uistinu bezvremenska.

Jedan od trenutaka večeri koji će se dugo pamtiti bio je izlazak legendarne Julije Roberts na pozornicu. Dočekana gromoglasnim pljeskom i ovacijama, glumica je zablistala u jednostavnoj, ali nevjerojatno efektnoj crnoj haljini s potpisom kuće Armani Privé. Sličan put odabrale su i druge dame večeri. Pjevačica i glumica Ariana Grande, zvijezda filma "Wicked: For Good", zamijenila je ružičaste tonove svoje filmske junakinje za dramatičnu crnu haljinu s potpisom Vivienne Westwood. Njezin izgled bio je spoj gotike i visoke mode, potvrđujući status modne ikone.

Ovogodišnji Zlatni globusi, ali i drugi događaji, potvrdili su da crna boja nije samo trend, već statement. U svijetu koji se neprestano mijenja, ona predstavlja konstantu, simbol snage, elegancije i sofisticiranosti. Od minimalističkih krojeva do avangardnih kreacija, zvijezde su pokazale njezinih tisuću lica i postavile jasan smjer za modne događaje koji nas očekuju u ostatku godine: manje je ponekad zaista više.