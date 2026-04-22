Crna, čipka i kratki top: Zgodna misica u pobjedničkoj kombinaciji osvojila špicu

Iako jednostavan, minimalistički stil može biti izvrstan izbor i privući svu pažnju - to dokazuje već samo jedan pogled na outfit zgodne Marte, koja je za šetnju zagrebačkom špicom u toplu proljetnu subotu odabrala crne komade i zanimljive detalje

Na zagrebačkoj špici i ove proljete sezone dominiraju bezvremenski komadi s modernim twistom, a crna boja ponovno dokazuje svoju moć. Jedna upečatljiva kombinacija Marte Leković privukla je pažnju Dosadnog Fotografa koji je ove fotografije snimio ekskluzivno za Žena.hr. Marta je uspješna sportašica i model koja je postala poznata kao prva pratilja Miss Universe Hrvatske 2024. godine, a svoju je karijeru nastavila graditi u SAD-u. Za šetnju Zagrebom prošle je subote izabrala outfit koji spaja eleganciju, minimalizam i nekoliko pažljivo odabranih detalja.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Statement komad u središtu pažnje

U središtu ove modne priče našao se trendi komad koji podiže svaki outfit - kratki crni sako s čipkastim obrubom. Sako je vjerojatno iz Zarine kolekcije, a ističe se cropped krojem s ovratnikom i reverima, strukturiranim ramenima s naramenicama te dvorednim kopčanjem. Poseban šarm daju mu čipkasti detalji na rubovima i rukavima, koji cijelom komadu dodaju romantičnu, ali i pomalo dramatičnu notu.

Ostatak kombinacije savršeno prati taj statement komad. Crni crop top visokog ovratnika diskretno naglašava struk, a u prvi plan bez sumnje stavlja trbuh i otkriva piercing u pupku, dajući cijelom looku dozu odvažnosti. Uz to, duga, uska satenska suknja visokog struka izdužuje siluetu i unosi dozu sofisticiranosti. Monokromatska paleta pokazala se kao siguran izbor za urbanu eleganciju, a istovremeno ostavlja prostor za igru teksturama i krojevima.

Dodaci za 'cool girl' efekt

Dodaci su pomno odabrani - mala Louis Vuitton Multi Pochette torbica s lancem i upečatljivim uzorkom unosi dozu luksuza, dok retro sunčane naočale daju cijelom looku prepoznatljivu 'cool girl' vibru. Crne gležnjače s potpeticom dodatno zaokružuju priču i čine ovu kombinaciju idealnom za dnevne šetnje gradom, ali i večernje izlaske.

Cijeli dojam Marta je zaokružila make-upom s dozom drame - tamni ruž i crvena manikura dodatno su naglasili zavodljiv karakter ove izvrsne kombinacije.