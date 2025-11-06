Svoga dvorca kralj: Kolekcija donosi stilski zaokret unutar KLISAB modnog identiteta

Nazvana SVOGA DVORCA KRALJ, nova KLISAB kolekcija istražuje prostor gdje se susreću autentičnost i povezanost. KLISAB, domaći modni brand, revijski je predstavio kolekciju za sezonu ZIMA25. Dizajneri Tomislav Kliškinić i Marko Šabarić su pred odabranom publikom predstavnika modne, glazbene, kulturne, medijske i društvene scene, prikazali 22 ženska i 11 muških modela na događanju u vlastitoj produkciji. Odjeci viđenog utvrdili su da domaći prêt-à-porter, kada je izveden na ovoj razini, neupitno ima svoju vjernu publiku.

Koncept naslovljen SVOGA DVORCA KRALJ, ugrađen je u kolekciju i svaki aspekt njezine revijske prezentacije. "Estetika koju smo izgradili u ovoj sezoni vjerojatno je do sada najsnažniji izraz osobnog stanja našeg najužeg kreativnog tima", kažu dizajneri Tomislav Kliškinić i Marko Šabarić.

Kolekcija donosi stilski zaokret unutar KLISAB modnog identiteta. ZIMA25 i dalje zadržava arhitektonsku logiku konstrukcije, ali je izvedena mekše, organski i fluidno. To je najvidljivije u haljinama, koje uz kapute čine središte kolekcije. Upečatljivi asesoari kao puf ovratnici i rezane pelerine nadograđuju KLISAB zimsku bazu i oblikuju uvjerljiv, ali pomalo eklektičan narativ sezone. Klisab reviju sinoć su posjetili brojni ljubitelji njihovog dizajna poput: Jelena Rozga, Ljupka Gojić Mikić, Nika Turković, Marijana Batinić, Ivana Paradžiković, Luka Nižetić, Miach, Dora Predojević, Anita Dujić, Luciano Plazibat, Pave Elez i brojni drugi. U novoj zimskoj kolekciji svi zaljubljenici u modu moći će uživati od 13. studenoga.