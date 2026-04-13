Moćna crna haljina: Cate Blanchett opet pokazala da je kraljica elegancije

Cate Blanchett svakim svojim pojavljivanjem na crvenom tepihu postavlja nove standarde. Njezina sposobnost da iznese i avangardne i klasične komade s jednakom dozom samopouzdanja i gracioznosti samo potvrđuje njezin status jedne od najbolje odjevenih žena današnjice

Slavna australska glumica Cate Blanchett još je jednom potvrdila svoj status modne ikone na 50. dodjeli kazališnih nagrada Laurence Olivier. Svečana ceremonija, održana 12. travnja u londonskom Royal Albert Hallu, okupila je najveće zvijezde britanskog kazališta, no upravo je Blanchett svojom pojavom ukrala svu pozornost, dokazavši da je neprikosnovena kraljica elegancije.

Za ovu posebnu prigodu, koja slavi najbolje kazališne produkcije u Ujedinjenom Kraljevstvu, oskarovka je odabrala kreaciju koja savršeno spaja dramatičnost i sofisticiranost. Njezin odabir bila je večernja haljina modne kuće Lanvin iz njihove jesenske kolekcije za 2026. godinu, a svaki detalj na njoj bio je pomno osmišljen kako bi ostavio dojam.

Profimedia

Dramatična elegancija s potpisom Lanvina

Haljina izrađena od crnog baršuna isticala se visokim, suptilno nabranim ovratnikom i otvorenim ramenima iz kojih su se spuštali raskošni, široki rukavi koji su se sužavali kod zapešća. Ipak, najviše pažnje privlačio je središnji dio haljine. Upečatljiv dizajn s romboidnim izrezima i prekriženim trakama tkanine otkrivao je trbuh, a rubovi izreza bili su ukrašeni decentnim srebrnim zakovicama koje su dodatno naglašavale smjelu siluetu.

Profimedia

Od struka se haljina elegantno spuštala u dugačku, lepršavu suknju s visokim prorezom koji je otkrivao elegantne crne cipele s otvorenom petom i svjetlucavim detaljima s potpisom Saint Laurenta. Cjelokupni izgled zaokružila je svojom prepoznatljivom plavom bob frizurom te decentnim, ali efektnim nakitom, uključujući dijamantne naušnice s potpisom Louis Vuittona i narukvice u obliku zvijezda. Iako je iz daljine njezina pojava odisala klasičnom profinjenošću, izbliza su brojni detalji ovu modnu kombinaciju učinili nezaboravnom.

Večer posvećena kazalištu

Osim modnim odabirom, Cate Blanchett bila je u središtu pozornosti i zbog svoje nominacije. Glumica je bila nominirana za prestižnu nagradu za najbolju glumicu za svoju ulogu u predstavi "Galeb", no nagradu je na kraju osvojila njezina kolegica Rosamund Pike za ulogu u predstavi "Inter Alia". Jubilarna dodjela nagrada Olivier okupila je brojna poznata lica poput Bryana Cranstona, Toma Hiddlestona i Rosamund Pike, a ceremoniju je vodio Nick Mohammed, zvijezda serije "Ted Lasso". Zanimljiv je i podatak da su organizatori, u skladu s naporima za održivost, klasični crveni tepih zamijenili zelenim tepihom izrađenim od održivih materijala, što je praksa koju primjenjuju od 2022. godine.

Potpuno drugačiji stil godinu ranije

Koliko je Blanchett svestrana u svojim modnim odabirima, pokazuje i njezino izdanje s dodjele istih nagrada prethodne, 2025. godine. Tada se pojavila u potpuno drugačijoj kombinaciji, odabravši pleteni komplet modne kuće Louis Vuitton koji je odisao estetikom 80-ih. Upečatljivu sivo-crvenu dolčevitu s naglašenim ramenima uparila je s plisiranom suknjom istog uzorka, a cijeli je izgled upotpunila jednostavnim crnim salonkama.

Profimedia

Taj je odabir, koji je osmislila u suradnji sa svojom dugogodišnjom stilisticom Elizabeth Stewart, bio dokaz da se ne boji igrati s modom i da joj nisu potrebne blještave i glamurozne kreacije kako bi privukla pozornost. Dok su se mnoge zvijezde odlučile za raskošne toalete, Blanchett je pokazala da se jednako dobro snalazi i u suptilnijim, ali karakternim komadima.