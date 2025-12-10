Brineta sa špice oduševila predivnim kaputom i najslađim dodatkom

Izdanje mlade dame sa špice dokazuje da i najjednostavnija kombinacija može izgledati atraktivno s jednim efektnim dodatkom poput kaputa ili bunde

Elegantni outfiti na zagrebačkoj špici nisu novost, a zimi najčešće viđamo bunde i kapute koji su nezaobilazni odjevni predmet gotovo svake sezone. Funkcionalni, elegantni i moderni, kaputi obogate i najjednostavniju kombinaciju.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Ovoga puta posebno nas je oduševila atraktivan brineta koja je prošetala centrom metropole u profinjenom izdanju. Odlučila se na jednostavnu, a efektnu kombinaciju. Baza outfita bila je minimalistička, a fokus je bio na predivnom smeđem kaputu do ispod koljena s glomaznim krznom na ovratniku i rukavima koje stvorilo luksuzan dojam.

Detalji su osvježili cijelu kombinaciju - šešir kratkog oboda u bež nijansi s crnom trakom savršeno se uklopio u profinjenu kombinaciju. Modno osviještena dama nosila je visoke crne čizme motorističkog stila koje su i ove godine veliki trend.

Ali, najslađi dodatak je definitivno bio četveronožni ljubimac - maleni jazavčar koji je ukrao sve poglede. Ova kombinacija je dokaz da i najjednostavnija kombinacija može izgledati moderno s jednim efektnim dodatkom poput kaputa ili bunde.

