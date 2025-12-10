403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
ELEGANTNO I JEDNOSTAVNO

Brineta sa špice oduševila predivnim kaputom i najslađim dodatkom

Žena.hr
10. prosinca 2025.
Brineta sa špice oduševila predivnim kaputom i najslađim dodatkom
Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdanje mlade dame sa špice dokazuje da i najjednostavnija kombinacija može izgledati atraktivno s jednim efektnim dodatkom poput kaputa ili bunde

Elegantni outfiti na zagrebačkoj špici nisu novost, a zimi najčešće viđamo bunde i kapute koji su nezaobilazni odjevni predmet gotovo svake sezone. Funkcionalni, elegantni i moderni, kaputi obogate i najjednostavniju kombinaciju.

Brineta sa špice oduševila predivnim kaputom i najslađim dodatkom
Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Ovoga puta posebno nas je oduševila atraktivan brineta koja je prošetala centrom metropole u profinjenom izdanju. Odlučila se na jednostavnu, a efektnu kombinaciju. Baza outfita bila je minimalistička, a fokus je bio na predivnom smeđem kaputu do ispod koljena s glomaznim krznom na ovratniku i rukavima koje stvorilo luksuzan dojam. 

Brineta sa špice oduševila predivnim kaputom i najslađim dodatkom
Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Detalji su osvježili cijelu kombinaciju - šešir kratkog oboda u bež nijansi s crnom trakom savršeno se uklopio u profinjenu kombinaciju. Modno osviještena dama nosila je visoke crne čizme motorističkog stila koje su i ove godine veliki trend. 

Brineta sa špice oduševila predivnim kaputom i najslađim dodatkom
Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Ali, najslađi dodatak je definitivno bio četveronožni ljubimac - maleni jazavčar koji je ukrao sve poglede. Ova kombinacija je dokaz da i najjednostavnija kombinacija može izgledati moderno s jednim efektnim dodatkom poput kaputa ili bunde. 

Brineta sa špice oduševila predivnim kaputom i najslađim dodatkom
Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Brineta sa špice oduševila predivnim kaputom i najslađim dodatkom
Hot.hr
Pročitajte još o:
Zagrebačka špicaModa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ELEGANTNO I JEDNOSTAVNO
Brineta sa špice oduševila predivnim kaputom i najslađim dodatkom