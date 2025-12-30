Branka Krstulović još jednom pokazala zašto je među najbolje odjevenim Hrvaticama

Jedna od najljepših Hrvatica, Branka Krstulović, na zagrebačkom eventu plijenila je pažnju zahvaljujući vještoj igri kontrasta i spoju klasike s odvažnim, trendi detaljima

Na eventu u Zagrebu, Branka Krstulović ponovno je pokazala zašto je jedna od najstiliziranijih dama domaće javne scene. Prilikom dolaska, direktorica marketinga i nekadašnja misica, rodom iz Metkovića, nosila bijeli midi kaput s istaknutim strukom i prepoznatljivim sjajnim Chanel logom, koji je pružio luksuzni okvir cijelom outfitu. Bucket šešir, trenutačno jedan od najpoželjnijih modnih dodataka sezone, dodao je casual-elegantnu notu, dok su bijele čizme postale središnji statement komad, dokazujući da odvažna obuća još uvijek dominira modnim kombinacijama.

Lara Buljubašić

Za sam je event bivša Miss Hrvatske odabrala kratku crnu haljinu s V-izrezom i dugim rukavima, koja je savršeno naglasila njezinu vitku figuru. Dramatičan kontrast stvoren bijelim čizmama do koljena, s efektom krokodilske kože, učinio je cijeli look vizualno upečatljivim, dok su prozirne crne čarape dodatno istaknule liniju nogu. Uz to, elegantni crni bucket šešir i prepoznatljiva Prada Saffiano torba sa zlatnim detaljima upotpunili su sofisticirani monokromatski izgled.

Ovaj outfit Branke Bebić Krstulović savršeno spaja eleganciju, trendove i osobni pečat: crno-bijeli kontrast, statement čizme i bucket šešir čine outfit koji je istovremeno bezvremenski i suvremen, dok luksuzni brendovi poput Prade i Chanela dodatno podižu razinu sofisticiranosti.