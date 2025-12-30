Branka Krstulović još jednom pokazala zašto je među najbolje odjevenim Hrvaticama
Na eventu u Zagrebu, Branka Krstulović ponovno je pokazala zašto je jedna od najstiliziranijih dama domaće javne scene. Prilikom dolaska, direktorica marketinga i nekadašnja misica, rodom iz Metkovića, nosila bijeli midi kaput s istaknutim strukom i prepoznatljivim sjajnim Chanel logom, koji je pružio luksuzni okvir cijelom outfitu. Bucket šešir, trenutačno jedan od najpoželjnijih modnih dodataka sezone, dodao je casual-elegantnu notu, dok su bijele čizme postale središnji statement komad, dokazujući da odvažna obuća još uvijek dominira modnim kombinacijama.
Za sam je event bivša Miss Hrvatske odabrala kratku crnu haljinu s V-izrezom i dugim rukavima, koja je savršeno naglasila njezinu vitku figuru. Dramatičan kontrast stvoren bijelim čizmama do koljena, s efektom krokodilske kože, učinio je cijeli look vizualno upečatljivim, dok su prozirne crne čarape dodatno istaknule liniju nogu. Uz to, elegantni crni bucket šešir i prepoznatljiva Prada Saffiano torba sa zlatnim detaljima upotpunili su sofisticirani monokromatski izgled.
Ovaj outfit Branke Bebić Krstulović savršeno spaja eleganciju, trendove i osobni pečat: crno-bijeli kontrast, statement čizme i bucket šešir čine outfit koji je istovremeno bezvremenski i suvremen, dok luksuzni brendovi poput Prade i Chanela dodatno podižu razinu sofisticiranosti.