Borna Kotromanić u najcool izdanju: Pop-art i pozitiva u zimskom looku

Na otvorenju izložbe suvremenog nakita arhitektice i dizajnerice Senke Dombi koje je privuklo brojna poznata lica, pojavila se i Borna Kotromanić, koja je zablistala outfitom, ali i zarazno dobrom energijom

U zagrebačkoj Galeriji Kranjčar sinoć je otvorena izložba suvremenog nakita „TANKA - Istraživanje forme, ravnoteže i materijala“, koja predstavlja prvu kolekciju suvremenog nakita arhitektice i dizajnerice Senke Dombi. Otvorenje, na kojem su se skupili mnogi poznati iz svijeta mode, dizajna i kulture, pretvorilo se u elegantno večernje druženje posvećeno suvremenom dizajnu i autorskom izrazu.

John Pavlish

Među uzvanicima se posebno istaknula Borna Kotromanić, koja je još jednom potvrdila da moda za nju nije puko slaganje trendova, već osobni manifest - spoj karaktera i stava.

Njezin outfit djelovao je kao spontana, ali promišljena igra kontrasta, u kojoj se luksuz susreće s pop-kulturom, a ležernost s dozom umjetničke ekscentričnosti. U fokusu je raskošni krzneni kaput, statement komad koji odiše toplinom i vintage šarmom. Meka tekstura i voluminozna silueta stvaraju osjećaj udobnosti, ali i suptilne teatralnosti, dok krznena kapa u zlatno-smeđim tonovima dodatno pojačava dojam zimske bajke - više u duhu urbane nomatkinje nego salonske dive.

John Pavlish

Ispod luksuznog sloja, Borna razbija očekivanja: grafička majica s razigranim motivom i japanskim natpisom unosi mladenačku energiju i pomak prema pop-artu, otkrivajući njen modni potpis - sposobnost da visoku modu prizemlji humorom i osobnim referencama. Klasične traperice balansiraju cijelu kombinaciju, dajući joj svakodnevnu nosivost i potvrđujući da stil ne mora biti ukočen da bi bio upečatljiv.

No ono što ovaj outfit uistinu izdvaja nije samo odjeća, već Bornin vedar stav. Osmijeh i opuštena poza odašilju samopouzdanje žene koja se ne skriva iza mode, nego je koristi kao produžetak vlastite osobnosti. U tom stavu nema forsiranja - samo iskrena radost igranja stilom.