Otvorenje izložbe suvremenog nakita Senke Dombin privuklo mnoga poznata lica

U zagrebačkoj Galeriji Kranjčar, sinoć je otvorena izložba "TANKA – Istraživanje forme, ravnoteže i materijala kroz suvremeni autorski nakit", prva kolekcija suvremenog nakita arhitektice i dizajnerice Senke Dombi. Kolekcija je nastala kao intiman izraz autoričinog senzibiliteta i osobnih iskustava, a kombinira istraživanje forme, ravnoteže i materijala kroz minimalistički pristup i modularnu strukturu nakita.

Naziv kolekcije nosi dvostruko značenje: doslovno se odnosi na tankoću 14-karatne zlatne žice promjera 0,5 mm, dok simbolički evocira duh tradicionalne japanske pjesničke forme tanka. Svaki komad, variranjem i segmentiranjem, tvori modularne segmente – od jednostrukih do peterostrukih zlatnih niti – koji se prepliću u raskošnim krivuljama prstena, narukvica, naušnica, broševa i chokera. Savršeni oblik kruga simbola kontinuiteta, s vremenom dobiva male deformacije, a nakit postaje „savršena nesavršenost“.

"Nakit stvaram od gotovo nevidljivih zlatnih niti, s idejom da se ne nameće, već da pripada. Da se stopi s tijelom poput druge kože, da prati pokret i dah, da postoji u skladu s onim tko ga nosi. Ne traži pažnju, ali je zadržava. U jednostavnosti pronalazim snagu, u nježnosti trajnost", izjavila je Senka Dombi.

Izložbu je otvorila povjesničarka umjetnosti Jasna Galjer, istaknuvši kako elementarna jednostavnost kružnih formi nakita od zlatne žice reflektira načelo "manje je više". „Senka Dombi suptilno spaja modernističku tradiciju sa suvremenim dizajnom, stvarajući nakit koji odražava preciznost arhitektonske linije, a istovremeno je intiman i tjelesan. Povezivanje konstitutivnih elemenata, analogno arhitekturi, ključna je komponenta oblikovanja nakita, koji pritom izražava emociju, doživljaj i osobni identitet“, dodala je Galjer.

Izložbeni postav, autora Svebora Andrijevića, dodatno pojačava dojmljivost kolekcije. Nakit je predstavljen u dijalogu s fotografijama i videom Vanje Šolina, gdje zlatne forme izranjaju iz vode i svjetla, prelazeći iz predmetnog u gotovo apstraktni prostor. Monumentalni kadrovi i multimedijalna instalacija unose performativni aspekt, dok minimalističke vitrine od sirovog čelika i vizualni identitet Jelenka Hercoga, temeljen na blago deformiranom krugu, naglašavaju plemenitost materijala i preciznost izvedbe.

Kolekcija TANKA nastala je u suradnji s radionicom Lapidarium/Dario Dunaj i Mario Nokaj, a svaki komad kombinira fluidnost, savitljivost i dinamiku, relativizirajući granice između nakita, tijela i odjeće. Nakit ne razlikuje svakodnevno od svečanog; pripada intimi, osobnom ritmu i trenucima koji su istinski naši. Luksuz kolekcije nije u dekoraciji, nego u prisutnosti i suzdržanoj ljepoti, gdje zlatna nit postaje tvar, a forma prenosi emociju i senzibilitet.

Izložbu TANKA možete razgledati do 26. siječnja svaki dan od 11 do 19 sati, nedjeljom zatvoreno.